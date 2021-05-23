Gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, iki ismin transferini bitirmek için harekete geçti.
Bordo-mavililer gelecek sezonun hücum hattını şekillendirmek için İtalya'ya ikinci defa sefere çıktı.
Gervinho ile daha önce anlaşmaya varılmıştı. Bu transferde ıslak imzalar alınacak. Asıl hedef ise Andreas Cornelius... Fırtına, Danimarkalı forvetin transferi için son teklifini sunacak. Karadeniz ekibinin yetkilendirdiği menajer daha önce hem Parma hem de Cornelius ile masaya oturmuştu.