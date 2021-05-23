Ancak Trabzonspor ne kulübü ne de oyuncuyu ikna edebilmişti. Yine de pazarlıklar sonlanmamış, ikinci defa randevu alınmıştı. İşte o gün geldi çattı, İtalya seferi başladı.

RAKAMLAR YÜKSELDİ

Karadeniz temsilcisi, kulüp adına çalışan menajeri ikinci defa İtalya'ya yolladı. Parma'ya yapılan 3 milyon euro'luk ilk teklif reddedilmişti. Trabzonspor, Çizme'nin sarı-lacivertli kulübüne zamlı öneri götürecek.