Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 2. İtalya seferi! Zamlı teklif yapılacak

Son dakika spor haberleri: 'dan 2. seferi! Zamlı teklif yapılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren , iki hücum oyuncusunu renklerine bağlamak için bir kez daha seferine çıktı. Danimarkalı yıldız için pazarlıklar iyice hızlanacak. işi de resmileşecek. | Son dakika TS transfer haberleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 2. İtalya seferi! Çifte transfer...
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Gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvayan yönetimi, iki ismin transferini bitirmek için harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 2. İtalya seferi! Çifte transfer...

Bordo-mavililer gelecek sezonun hücum hattını şekillendirmek için 'ya ikinci defa sefere çıktı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 2. İtalya seferi! Çifte transfer...

ile daha önce anlaşmaya varılmıştı. Bu transferde ıslak imzalar alınacak. Asıl hedef ise ... Fırtına, Danimarkalı forvetin transferi için son teklifini sunacak. Karadeniz ekibinin yetkilendirdiği menajer daha önce hem Parma hem de Cornelius ile masaya oturmuştu.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 2. İtalya seferi! Çifte transfer...

Ancak ne kulübü ne de oyuncuyu ikna edebilmişti. Yine de pazarlıklar sonlanmamış, ikinci defa randevu alınmıştı. İşte o gün geldi çattı, seferi başladı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 2. İtalya seferi! Çifte transfer...

RAKAMLAR YÜKSELDİ
Karadeniz temsilcisi, kulüp adına çalışan menajeri ikinci defa 'ya yolladı. Parma'ya yapılan 3 milyon euro'luk ilk teklif reddedilmişti. , Çizme'nin sarı-lacivertli kulübüne zamlı öneri götürecek.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 2. İtalya seferi! Çifte transfer...

Yeni önereceği rakam 3.5 milyon euro olacak. Parma ikna edilirse, bir kez daha ile görüşecek. 28 yaşındaki forvete yine kulübün her futbolcu için belirlediği maksimum 1.5 milyon euro'luk garanti ücret ödenecek.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 2. İtalya seferi! Çifte transfer...

Yıldız golcüyü ikna etmek için ekstra bonuslara ekleme yapılacak. Cornelius'un son kararı vermesi istenecek.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 2. İtalya seferi! Çifte transfer...

3 KULÜP PEŞİNDE
Andreas Cornelius'u isteyen sadece değil. Küme düşen Parma'da yoluna devam etmeyi düşünmeyen Danimarkalı yıldızı Alaves, Real Betis ve Kopenhag da istiyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 2. İtalya seferi! Çifte transfer...

Bu teklifler Cornelius'un aklını karıştırsa da Betis harici diğer kulüplerin Karadeniz temsilcisinin teklifine yaklaşma ihtimali bulunmuyor. Cornelius transferi olmazsa alternatif isimlere yönelecek.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 2. İtalya seferi! Çifte transfer...

GERVINHO İMZALIYOR
adına transfer pazarlıklarını yürüten menajerler ile anlaşma sağlamıştı. Daha önceden el sıkışılan oyuncudan ıslak imza alınacak.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 2. İtalya seferi! Çifte transfer...

Menajerler buradan aldıkları belgeleri de bordo-mavili kulübe iletecek. Oyuncuya 28 Haziran'da Trabzon'da başlayacak ilk etap kampı tebliğ edilecek.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 2. İtalya seferi! Çifte transfer...

1.8 MİLYON EURO
'nun 'dan kazanacağı para da belli oldu. Karadeniz temsilcisi, her oyuncuya verdiği tavan ücreti Gervinho için artırmadı. Tecrübeli hücum oyuncusu 1.5 milyon euro garanti ücret alacak.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 2. İtalya seferi! Çifte transfer...

300 bin euro da imza parası kazanacak. Ayrıca performans bonusları da sözleşmesinde yer alacak.

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