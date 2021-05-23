Papy Djilobodji'nin fiyatı çok yüksek

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine Papy Djilobodji'nin Gaziantepspor'dan kazandığı rakam dudak uçuklattı. 32 yaşındaki oyuncunun Güneydoğu temsilcisinden yılda 900 bin euro aldığı öğrenildi.
Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine Papy Djilobodji'nin Gaziantepspor'dan kazandığı rakam dudak uçuklattı. 32 yaşındaki oyuncunun Güneydoğu temsilcisinden yılda 900 bin euro aldığı öğrenildi. Bordo-mavili kulüpten de benzer rakamı istediği belirtildi. Fırtına'da Hugo 1.3 milyon euro, Edgar 750 bin euro alıyor. Djilobodji'nin istediği rakam yüksek bulundu.