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Papy Djilobodji'nin fiyatı çok yüksek

Stoper arayışlarını sürdüren 'un gündemine Papy Djilobodji'nin 'dan kazandığı rakam dudak uçuklattı. 32 yaşındaki oyuncunun temsilcisinden yılda 900 bin euro aldığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Papy Djilobodji'nin fiyatı çok yüksek
Stoper arayışlarını sürdüren 'un gündemine Papy Djilobodji'nin 'dan kazandığı rakam dudak uçuklattı. 32 yaşındaki oyuncunun temsilcisinden yılda 900 bin euro aldığı öğrenildi. Bordo-mavili kulüpten de benzer rakamı istediği belirtildi. Fırtına'da 1.3 milyon euro, 750 bin euro alıyor. Djilobodji'nin istediği rakam yüksek bulundu.
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