Koita çalışıyor

Kasımpaşa'dan ayrılan Fode Koita gelecek sezon Trabzonspor forması giyecek. 30 yaşındaki futbolcu ilk 11 değil daha çok rotasyon oyuncusu olarak düşünülüyor. Ancak Gineli futbolcu şimdiden çalışmalarına başladı.
Kasımpaşa'dan ayrılan Fode Koita geleceksezon Trabzonsporforması giyecek.30 yaşındakifutbolcu ilk 11değil daha çok rotasyonoyuncusuolarak düşünülüyor.Ancak Gineli futbolcuşimdiden çalışmalarınabaşladı. Hedefi çok istediğibordo-mavili formayıbir an önce giyerekgolleri sıralamak.Bunun için de bireyselidmanlarına başladı.