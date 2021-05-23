Haberler Trabzonspor Koita çalışıyor

çalışıyor

'dan ayrılan Fode gelecek sezon forması giyecek. 30 yaşındaki futbolcu ilk 11 değil daha çok rotasyon oyuncusu olarak düşünülüyor. Ancak Gineli futbolcu şimdiden çalışmalarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Koita çalışıyor
'dan ayrılan Fode gelecek sezon forması giyecek. 30 yaşındaki futbolcu ilk 11 değil daha çok rotasyon oyuncusu olarak düşünülüyor. Ancak Gineli futbolcu şimdiden çalışmalarına başladı. Hedefi çok istediği bordo-mavili formayı bir an önce giyerek golleri sıralamak. Bunun için de bireysel idmanlarına başladı.
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