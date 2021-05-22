Trabzonspor'da Giakoumakis sesleri

Bu sezon gol yollarında oldukça sıkıntı yaşayan Trabzonspor, yeni sezonda aynı sorunu yaşamak istemiyor. Bu nedenle mutlaka iyi bir forvet takviyesi yapmak isteyen bordomavili yönetim, attığı gollerle Hollanda ligini sallayan Venlo'nun forveti Georgios Giakoumakis'a kanca atmış durumda. Yunan basınından Sportime'ın haberine göre Fırtına, 26 yaşındaki Yunan santrfor ile ilgileniyor. Haberde Trabzonsporlu Bakasetas'ın AEK'dan eski takım arkadaşı olan Giakoumakis için devrede olduğu ve yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Ligde küme düşen Venlo bu sezon toplam 43 kez fileleri sarsarken, bu gollerin yüzde 70'inden fazlasında 1.85 boyundaki futbolcunun imzası var.

Giakoumakis'u uzunca bir süredir takip eden scout ekibinin de çok olumlu rapor sunduğu dile getirildi. Gol makinesi ile ilgili flaş bir iddia da Yunan Spor yazarı Giannis Georgopoulos'tan geldi. Georgopoulos, "Trabzonspor'un Giakoumakis'e teklifi Venlo'dan aldığının çok üzerinde. Kulüpler anlaşırsa Giakoumakis, Türkiye'nin yolunu tutar" iddiasında bulundu. Bu sezon Venlo forması ile çıktığı 33 maçta 29 gol atan tecrübeli futbolcu, istatistikleri alt üst etti. Fizik gücü yüksek olan 26 yaşındaki oyuncuya Venlo taraftarları Sniper (Keskin Nişancı) yakıştırması yapıyor. Karadeniz devinin kurmaylarının listesinde birçok forvet de bulunuyor.