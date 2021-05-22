Norveçli forvetle Trabzonspor 'un yanı sıra F.Bahçe ve Beşiktaş da ilgileniyor. Ancak 1.94 boyundaki yıldızın satış sözleşmesinde yer alan, "Türkiye'ye transferi söz konusu olursa öncelik Trabzonspor'a aittir" maddesinin detaylarına Fotomaç ulaştı.

Bu sözleşmeye göre Leipzig, oyuncuyu Türkiye'den bir takıma satmak ister ve/veya bir takımla satışı veya kiralanması konusunda bir görüşme gerçekleştirirse bu konu hakkında Trabzonspor'a bilgi verecek.