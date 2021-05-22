Karadeniz devinin sezon başında Leipzig'e sattığı Sörloth'un Türkiye'de ismi birçok takımla anılmaya başladı.
Karadeniz devinin sezon başında Leipzig'e sattığı Sörloth'un Türkiye'de ismi birçok takımla anılmaya başladı.
Norveçli forvetle Trabzonspor'un yanı sıra F.Bahçe ve Beşiktaş da ilgileniyor. Ancak 1.94 boyundaki yıldızın satış sözleşmesinde yer alan, "Türkiye'ye transferi söz konusu olursa öncelik Trabzonspor'a aittir" maddesinin detaylarına Fotomaç ulaştı.
Bu sözleşmeye göre Leipzig, oyuncuyu Türkiye'den bir takıma satmak ister ve/veya bir takımla satışı veya kiralanması konusunda bir görüşme gerçekleştirirse bu konu hakkında Trabzonspor'a bilgi verecek.
Alman ekibi oyuncuyu belirli bir bedel karşılığında Türkiye'den bir takıma göndermek isterse aynı rakam üzerinden öncelikli satın alma hakkı yine Trabzonspor'a ait.
Bu durumda herhangi bir kulübün önerdiği rakamdan bilgisi olacak Fırtına aynı rakamı vermesi durumunda 25 yaşındaki santrforu geri katma hakkına da sahip olacak.