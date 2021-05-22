Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da

Son dakika transfer haberi: Sörloth transferinde öncelik 'da

Son dakika transfer haberi: Leipzig, 25 yaşındaki forveti Türkiye’den bir takıma göndermek için görüşme yaparsa Trabzonspor’a bilgi verecek. Teklif edilen rakamı ödemesi halinde Sörloth transferinde öncelik ’da...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da

Karadeniz devinin sezon başında Leipzig'e sattığı Sörloth'un Türkiye'de ismi birçok takımla anılmaya başladı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da

Norveçli forvetle 'un yanı sıra F.Bahçe ve Beşiktaş da ilgileniyor. Ancak 1.94 boyundaki yıldızın satış sözleşmesinde yer alan, "Türkiye'ye transferi söz konusu olursa öncelik Trabzonspor'a aittir" maddesinin detaylarına Fotomaç ulaştı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da

Bu sözleşmeye göre Leipzig, oyuncuyu Türkiye'den bir takıma satmak ister ve/veya bir takımla satışı veya kiralanması konusunda bir görüşme gerçekleştirirse bu konu hakkında 'a bilgi verecek.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da

Alman ekibi oyuncuyu belirli bir bedel karşılığında Türkiye'den bir takıma göndermek isterse aynı rakam üzerinden öncelikli satın alma hakkı yine 'a ait.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da

Bu durumda herhangi bir kulübün önerdiği rakamdan bilgisi olacak aynı rakamı vermesi durumunda 25 yaşındaki santrforu geri katma hakkına da sahip olacak.

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