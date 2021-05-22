Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır Fotomaç'a konuştu! "Helallik almadan gitmem"

Arkadaşımız Yunus Emre Sel'e özel açıklamalar yapan Uğurcan Çakır, şu anda 16 milyon euro değeriyle Türkiye'nin en pahalı futbolcusu. Bordo-mavililer, 26 yaşındaki eldivenin satışından en az 20 milyon euro bekliyor.

Türkiye'nin en pahalı futbolcusu olan Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşine takmış durumda… Liverpool, İnter, Tottenham gibi kulüplerin renklerine bağlamak istediği 25 yaşındaki kaleci, Trabzonspor'a borcu olduğunu ve helallik almadan ayrılmayacağı belirtti. Yine kulübün yanında yer alacağını açıkladı. Birçok menajer, Uğurcan'ın kafasını karıştırmaya çalışırken, milli file bekçisi geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu dönem de takımın yanında yer aldı. Menajerlerin, "Ayrılman için bizim yanımızda yer al" taleplerine, "Ben her zaman kulübümün yanında oldum ve olmaya devam edeceğim" yanıtını veren Uğurcan Çakır, FOTOMAÇ gazetesine çok özel açıklamalarda bulundu.

HAYALİMDE PREMIER LiG VAR

25 yaşındaki eldivem, Başkan Ağaoğlu'nun, "Ayrılmaya en yakın oyuncu Uğurcan" açıklamasıyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Zaten bilindiği için söyleyebilirim; geçtiğimiz sezon da çok sayıda teklif almıştım. Ama bir an bile kulübümün çıkarları dışında hareket etmedim, etmeyeceğim de. Bugün için de tavrım ve tutumum aynı. Tabii ki Avrupa'ya gitmek, orada hem Trabzonspor'u hem de ülkemi gururla temsil etmek istiyorum. Ama bunların tamamı eğer Trabzonspor'un çıkarları doğrultusunda olacaksa gerçekleşecektir. Ben buradan helallik almadan bir yere gitmem." Uğurcan, hayalinde Premier Lig'de forma giymenin yattığını ama şu anda ne olacağını bilmediğini dile getirdi.

TUTTUĞUM TAKIMDA OYNUYORUM

Sezona iyi bir performans sergileyerek başlayamamasında geçtiğimiz sezon kaçan şampiyonluğun etkisinin de oldukça fazla olduğunu söyleyen 25 yaşındaki kaleci, "Ben birçok Trabzonsporlu çocuğun hayali olan bir şeyi yaşıyorum. Tuttuğum takımın formasını giyiyorum. Bunun ne kadar özel bir duygu olduğunu anlatmakta zorlanabilirim. İşte tuttuğum takımda şampiyonluk yaşama şansına bu kadar yaklaşmışken kaçırmanın etkisini sezon başında da yaşamaya devam ettim. Ama sonrasında toparlandım ve Milli Takım'a kadar yükseldim. Ben her zaman en iyisini yapmak için çalışıyorum ve kimseyi mahcup etmek istemiyorum" diye konuştu.

SON ANA KADAR SAVAŞACAĞIM

A Milli Takım'da formayı almak için elinden geleni yapacağını da belirten Uğurcan, "Milli formayı giymek çok büyük bir onur ve gurur meselesi. O takım içerisinde bile olmak başlı başına bir heyecanken kaleyi koruma düşüncesi heyecanımı iki kat artırıyor. Milli Takım'da tabii ki kaleyi korumak istiyorum. Ama oynamazsam da sahaya çıkan arkadaşlarıma tüm benliğimle destek vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Eğer bana forma verilirse terimin son damlasına kadar o formayı gururla terleteceğime söz veriyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve en başarılı sonuçları almamız gerek. Milyonların desteği bize sorumluluk yüklüyor" ifadesini kullandı.

KAÇAN ŞAMPİYONLUK ETKILEDİ

Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezona iyi başlayamamalarına rağmen ligi iyi bir noktada tamamladıklarını belirterek şöyle devam etti: "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son anda kaçırmanın üzüntüsü beni ve birçok takım arkadaşımı gerçekten çok olumsuz etkiledi. Hatta bu zaman içerisinde performansımıza da olumsuz şekilde yansıdı. Sonra bir teknik adam değişikliği yaşandı ve Abdullah Avcı'nın gelişiyle tekrar heyecana ortak olduk. Eğer sezon içerisinde kritik anlarda kritik puan kayıpları yaşamasak çok daha iyi yerde de olabilirdik. Açıkçası bunun üzüntüsünü de o karşılaşmalardan sonra yaşadık ama zor bir sezon geride kaldı. Önümüze bakmamız şart."