Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Uğurcan Çakır için en az 25 milyon Euro + yüzde 25 sonraki satıştan pay

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: için en az 25 milyon Euro + yüzde 25 sonraki satıştan pay

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor toto 'i 4. tamamlayan Trabzonspor yeni sezon kadrosu için çalışmalara başladı. Bordo-mavili yönetim oyuncularına gelen teklifleri de bir yandan değerlendirmeye aldı. Trabzonspor yönetimi, ’ın satış şartlarını da belirledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Uğurcan Çakır için en az 25 milyon Euro + yüzde 25 sonraki satıştan pay

16 milyon euro'luk piyasa değeri ile şu anda 'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Trabzonspor'un milli kalecisi 'ın talipleri her geçen gün artıyor. Yönetim, istenilen rakamlarda teklif gelmemesi durumunda bu transfere onay vermeyecek. Milli kalecinin en iyi teklif ile en iyi kulübe gitmesini hedefleyen ve oyuncu ile de bu konuda kariyer planlaması yapan bordo-mavili yönetim, başarılı eldiven için taban fiyatı 20 milyon euro olarak belirledi. Trabzonspor, ayrıca Uğurcan Çakır'ın sonraki satışından da yüzde 25'lik bir pay beklentisinde.

INTER TOTTENHAM VE LILLE

Uğurcan Çakır transferinde en ilgili olan kulüplerin ise ekiplerinden , 'den ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden olduğu öğrenildi. Milli futbolcularımız , ve de 'de forma giyiyor.

SON DAKİKA