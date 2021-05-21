Önce Trabzon sonra İstanbul

Takım yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da Trabzon'da başlayacak. 3'üncü Eleme Turu'ndan gireceği UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek bordo-mavililer, 5 Temmuz'a kadar Trabzon'da hazırlıklarını sürdürüp, daha sonra 15 günlüğüne Riva Tesisleri'ne gidecek. Karadeniz devi, Konferans Ligi'nde ilk maçlarını 5-12 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

YENİ SEZONDA DİK OYNAYACAK

Ligi ilk 10'da bitirenler arasında en az golü atan takım olan Trabzonspor, şampiyonluğa oynamayı hedeflediği yeni sezonda bu istatistiği değiştirmek niyetinde. Gol konusunda beklentileri karşılayamayan bordo-mavililerde Abdullah Avcı, yapılacak takviyelerle hücum hattında rekabet getirmeyi planlıyor. Başarılı hoca "Şampiyon takım hücum futbolu oynar" diye konuştu.Yeni sezonda 'dik' oynayacak