Haberler Trabzonspor Koita 1 Haziran'ı bekliyor

Koita 1 Haziran'ı bekliyor

Prensipte anlaşılan 30 yaşındaki Gineli forvete, kulübü ile sözleşmesi sona erince resmi imza attırılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Koita 1 Haziran'ı bekliyor
Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Koita'nın transferini duyurmak için ile olan sözleşmesinin 31 Mayıs tarihinde resmi olarak sonuçlanmasını bekliyor. Teknik direktör 'nın Koita ile sürekli iletişim halinde olduğu ve gelecek sezonla ilgili kafasındaki planları oyuncuya da aktardığı ifade edildi. Sağ ve sol kanatta da başarılı bir şekilde oynayabilen yıldız bu sezon çıktığı 11 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra affedilen Koita kariyerinde Kasımpaşa'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, ve formalarını giymişti. 1.86 boyundaki futbolcu yeni sezonda Fırtına için ter dökecek.
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