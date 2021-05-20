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Son dakika haberi: Abdulkadir Parmak için karar anı

Son dakika haberi: Trabzonspor'un maçından sonra disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve ardından ’dan özür dileyen 26 yaşındaki orta sahanın durumu netleşecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberi: Abdulkadir Parmak için karar anı

derbisindeki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, daha sonra teknik direktör 'dan özür dilemişti. 26 yaşındaki orta saha ile ilgili nihai karar bekleniyor. 1.76 boyundaki futbolcu ile bir kez daha görüşeceği belirtilen başarılı hocanın, ilk zamanlardaki kızgınlığının geçtiği ve artık futbolcunun affına daha ılıman baktığı vurgulanıyor. Parmak'ın ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

EN CENTİLMEN İKİNCİ EKİP

Trabzonspor gördüğü kart bakımından da bu sezon 'in enleri arasına girdi. Yedisi kırmızı toplam 71 kart ile en az kart gören ikinci takım olan bordomavililer, sezonu 68 kartla tamamlayan 'in arkasına yerleşti.

19 MAYIS MESAJI

Trabzonspor Başkanı , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ağaoğlu mesajında, 19 Mayıs 1919'un tarihin mihenk taşı, , silah arkadaşları ve yüce bir milletin yeniden ayağa kalktığı gün olduğunu belirtti.

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