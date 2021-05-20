Son dakika Trabzonspor haberi: Abdulkadir Parmak için karar anı

Galatasaray derbisindeki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, daha sonra teknik direktör Abdullah Avcı'dan özür dilemişti. 26 yaşındaki orta saha ile ilgili nihai karar bekleniyor. 1.76 boyundaki futbolcu ile bir kez daha görüşeceği belirtilen başarılı hocanın, ilk zamanlardaki kızgınlığının geçtiği ve artık futbolcunun affına daha ılıman baktığı vurgulanıyor. Parmak'ın Trabzonspor ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

EN CENTİLMEN İKİNCİ EKİP

Trabzonspor gördüğü kart bakımından da bu sezon Spor Toto Süper Lig'in enleri arasına girdi. Yedisi kırmızı toplam 71 kart ile en az kart gören ikinci takım olan bordomavililer, sezonu 68 kartla tamamlayan Medipol Başakşehir'in arkasına yerleşti.

19 MAYIS MESAJI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ağaoğlu mesajında, 19 Mayıs 1919'un tarihin mihenk taşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve yüce bir milletin yeniden ayağa kalktığı gün olduğunu belirtti.