Meling için 2 milyon teklif edildi

Yeni sezonun kadrosu için çok erkenden çalışmalara başlayan Trabzonspor, aradığı sol beki de Fransa'da bulmuştu: Birger Meling. Nimes küme düşünce Trabzonspor, 26 yaşındaki Norveçli için görüşmelerini hızlandırdı. Meling de kariyerine Ligue 2'de devam etmeyi düşünmüyor. Trabzonspor'un 2 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve bunu taksitlerle ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Aksi takdirde opsiyonlu kiralama formülü masaya yatırılacak. Bu işin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor.

B PLANI HAZIR: CEMALI YA DA HADDADI

Melıng transferi olmazsa yönetim Başakşehir'den Cemali Serter ve Kasımpaşa'dan Haddadi'ye yönelecek. 29 yaşındaki Tunuslu futbolcunun bonservisi El Ettihat'ta bulunuyor. 21 yaşındaki Cemali'nin de kulübü ile 2 senelik daha mukavelesi var.

TRONDSEN'İN ARKADAŞI

Bu sezon Ligue 1'de 25 maça çıkan Meling, 2 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Norveç Milli Takımı'nın formasını da 17 kez giyen Meling, Trondsen'in hem vatandaşı hem de Rosenborg'dan eski takım arkadaşı.