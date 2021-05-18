Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor taraftarlarından Alexander Sörloth atağı

Son dakika spor haberi: Trabzonspor taraftarlarından Alexander Sörloth atağı

Son dakika Trabzonspor haberi: 'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı. 2 yıldız isim ile anlaşma sağlayan bordo-mavililerde Sörloth heyecanı yaşanmaya başladı. 'nın Sörloth sözlerinin ardından Trabzonspor taraftarı Norveçli golcü için kampanya başlattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 17:52
Son dakika spor haberi: Trabzonspor taraftarlarından Alexander Sörloth atağı

Trabzonspor taraftarları, '' etiketiyle sosyal medyadan büyük bir kampanya başlatıp, bordo-mavili formayla 2019-20 sezonunda gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth'u takıma dönmeye davet etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı 'nun ve teknik direktör 'nın 'Alexander Sörloth' açıklamaları, bordo-mavili taraftarları harekete geçirdi. Karadeniz ekibinde gol krallığı yaşadığı 2019-20 sezonun ardından 'nın Leipzig ekibine transfer olan Sörloth için hem taraftar hem de yönetim atağa kalktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 'Sörloth'u bize versinler yeniden parlatalım', teknik direktör Abdullah Avcı'nın ise 'Sörloth'u istemez miyim' açıklamalarının ardından taraftarlar, sosyal medyadan 'Come to Trabzon' kampanyası başlatarak 25 yaşındaki Norveçli oyuncuyu takıma dönmeye davet ederken, on binlerce kişi de bu etikete destek verdi.

Forvet hattı için arayışta olan bordo-mavililerde yönetimin de Sörloth için şartları değerlendireceği öğrenildi.

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