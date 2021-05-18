Abdullah Avcı kamera sistemi kurdurttu

Abdullah Avcı genç oyuncuları yakından takip için onların çalıştığı her yere kamera sistemi kurdurdu. Hem sahaya hem de fitness salonuna bu sistem yerleştirildi. A Takımın kullandığı fitness aletleri, alt yapı oyuncularının hizmetine tahsis edildi. İdman sahalarının kaleleri de değiştirildi. Avcı özellikle kamera sistemiyle alt yapı oyuncularıyla görsel olarak da direkt temasa geçebilecek.

YÖNETİM İLGİDEN MUTLU

Trabzonspor'da yönetim Abdullah Avcı'nın alt yapıya olan ilgisinden dolayı çok memnun durumda. Her konuşmasında kulübün kaynaklarını öven deneyimli çalıştırıcı buradan yetişecek oyuncuların bordo-mavili ekibin geleceğini kurtaracağını söylüyor.