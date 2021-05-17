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Son dakika TS haberleri | 'da 'dan Abdulkadir Parmak kararı!

'un 'nda ile oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında oyuna girmeyi reddeden Abdulkadir Parmak, süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra özür dileyen orta saha oyuncuyla, teknik direktör yeniden bir araya gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Abdulkadir Parmak kararı!
, kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak ile ilgili konuşurken, Milliyet'in haberine göre bugün tekrar oyuncuyla bir araya gelecek.

Parmak'ın geldiğinden itibaren devamlı oynadığını hatırlatan Avcı, "Kendisi de yaptığı hatayı biliyor. Benim oyuncuyla bir problemim olamaz. Esas olan ve Trabzonspor kurumudur. Bununla ilgili kendisiyle de görüşme yaptık, kendisi de bunu talep etti, oturduk karşılıklı konuştuk. '15'i itibariyle tekrar düşünüp konuşup ne yapacağımıza karar veririz' dedik" ifadesini kullandı.

Oyuncunun dili, dini, ırkı, yerlisi, yabancısı olmayacağına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Lütfen bu topraklarda yetişenlere daha fazla sahip çıkalım. Çalışmalarıyla, duygusuyla, ruhuyla, ekonomisiyle hep buraya katkı sağladılar. Ben de onları kullanmaktan ve bu kaynağı oluşturmaktan yanayım. buranın değerli bir oyuncusu. Türkmen bizimle devam edecek" dedi.
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