Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da veda! Marlon...

Son dakika spor haberi: 'da veda! ...

Son dakika spor haberi... 'de sezonu 4. sırada bitiren 'da bir veda yaşandı. Bordo-mavililerde kiralık sözleşmesi sona eren , sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayarak kulübe veda etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:29
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da veda! Marlon...

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan , "Başka bir sezon sona eriyor. Harika bir rekabet ve öğrenme yılı olduğu için çok mutlu ve müteşekkirim. Bana bir çok arkadaşlık kurma ve her maçta elimden gelenin en iyisini yapma fırsatı verdiği, inanılmaz bir yıl yaşattığı için 'a teşekkür ediyorum. Bu fantastik kulübün antrenörlerine ve oyuncularına teşekkür ederim, başarılar dilerim. Oyuncularına ve taraftarlarımıza koşulsuz destekleri için en iyisini kulüpteki tüm personele de çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi aynı sevinç ve özveri ile geleceğe hazırlandık. Herkese mutlu tatiller" ifadelerini kullandı.

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