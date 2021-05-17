Biglia bombası!

Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı göreve gelince savunma performansını yukarı çekerek her hafta daha üst sıralara tırmanmıştı. Ancak iş kaliteye dayanınca önündeki İstanbul ekiplerini geçemedi. Ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı da orta sahadaki kaliteyi mutlaka artırmaları gerektiğini yönetime iletti, gelecek sezon takımında görmek istediği ismi de açıkladı: Lucas Biglia... Avcı, Karagümrük'ün 35 yaşındaki süper yıldızının alınması için bir hayli ısrarcı olduğu, oyun planını bu tarz bir isim üzerinden yapmak istediğini belirtti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'nın çok istediği Lucas Biglia için Karagümrük ile görüşmelere başladı. İstanbul temsilcisi 35 yaşındaki maestronun opsiyonunu kullanıp sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Kırmızı- siyahlılar makul bir bonservis bedeli isterse Karadeniz temsilcisi bu transferi mutlu sonla noktalandırmak istiyor. Bordo-mavili ekibin, ilk etapta Karagümrük'e 500 bin euro önereceği oyuncunun yaşı sebebiyle bu rakamı maksimum 750 bin euro seviyesine çekebileceği kaydedildi. Biglia transferi gerçekleşirse takımın direksiyonu ona emanet edilecek.

OYUNA YÖN VERECEK

Abdullah Avcı bu sezon forma giyen Lewis Baker'ın performansından memnun ancak oyuncunun belli bir kapasitede olması sebebiyle sıkıntılar yaşandığını da kabul ediyor. Lucas Biglia veya o ayarda bir isimle oyuna hükmetmeyi, gerektiğinde hızlandırıp gerektiğinde yavaşlatmayı planlıyor. Biglia'nın soğukkanlılığı, pas yetenekleri, üstün saha görüşü de tam Avcı'nın istediği özellikler.