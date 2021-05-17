Haberler Trabzonspor Biglia bombası!

Biglia bombası!

, orta sahada oyunu yönlendirecek bir ismin yokluğundan çok çekti. Yönetime Arjantinli yıldızın adını verdi. 'ün opsiyonunu kullanıp kontratını 1 yıl uzattığı Biglia için ekibiyle temas kuruldu. Şartlar zorlanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Biglia bombası!

Bordo-mavili takım, göreve gelince savunma performansını yukarı çekerek her hafta daha üst sıralara tırmanmıştı. Ancak iş kaliteye dayanınca önündeki ekiplerini geçemedi. Ligi 4. sırada tamamlayan 'da Abdullah Avcı da orta sahadaki kaliteyi mutlaka artırmaları gerektiğini yönetime iletti, gelecek sezon takımında görmek istediği ismi de açıkladı: ... Avcı, 'ün 35 yaşındaki süper yıldızının alınması için bir hayli ısrarcı olduğu, oyun planını bu tarz bir isim üzerinden yapmak istediğini belirtti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'nın çok istediği Lucas Biglia için Karagümrük ile görüşmelere başladı. İstanbul temsilcisi 35 yaşındaki maestronun opsiyonunu kullanıp sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Kırmızı- siyahlılar makul bir bonservis bedeli isterse bu transferi mutlu sonla noktalandırmak istiyor. Bordo-mavili ekibin, ilk etapta Karagümrük'e 500 bin euro önereceği oyuncunun yaşı sebebiyle bu rakamı maksimum 750 bin euro seviyesine çekebileceği kaydedildi. Biglia transferi gerçekleşirse takımın direksiyonu ona emanet edilecek.

OYUNA YÖN VERECEK
Abdullah Avcı bu sezon forma giyen 'ın performansından memnun ancak oyuncunun belli bir kapasitede olması sebebiyle sıkıntılar yaşandığını da kabul ediyor. Lucas Biglia veya o ayarda bir isimle oyuna hükmetmeyi, gerektiğinde hızlandırıp gerektiğinde yavaşlatmayı planlıyor. Biglia'nın soğukkanlılığı, pas yetenekleri, üstün saha görüşü de tam Avcı'nın istediği özellikler.

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