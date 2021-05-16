Haberler Trabzonspor Son dakika haberi: Spor yazarı Necmi Perekli Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Son dakika haberi: Spor yazarı - maçını değerlendirdi

Son dakika haberi: 'in 42. ve son haftasında Trabzonspor sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorun ardından 'de küme düşen son takım da Gençlerbirliği oldu. Mücadelenin ardından spor yazarı flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 08:53
Son dakika haberi: Spor yazarı Necmi Perekli Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

- maçı Ankara futbolu için çok önemliydi.
Çünkü başkentin diğer takımı Ankaragücü küme düşmüştü.
Gençlerbirliği de aynı tehlikeyi yaşıyordu.

Son dakika haberi: Spor yazarı Necmi Perekli Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Siyah-kırmızılı takım yenilirse Ankaralı futbolseverler tribünlerde artık maçı izleyemeyecekti. Sonuçta bu seçenek gerçekleşti.
Dün oynanan maçlar belki de Türkiye Süper Lig tarihinin en heyecanlı ve kritik karşılaşmalarıydı.
Kimin düşeceği veya kimin şampiyon olacağı adeta kılpayı belli oluyordu.

Son dakika haberi: Spor yazarı Necmi Perekli Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Nitekim Fenerbahçe dün Kayserispor'u yendi. Ancak G.Birliği'nin 'a yenilmesi Kayserispor'u rahatlattı.
Şampiyonu belirleyecek maçlar da nefesleri kesti.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe galip geldi.

Son dakika haberi: Spor yazarı Necmi Perekli Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Beşiktaş, Galatasaray'ın önünde +1 gol arevajı ile şampiyonluğa ulaştı. Hayırlı olsun.
Tüm takımların bu kritik sonuçlardan sonra gelecek sezon adına ders çıkarması gerekir.
Trabzon- maçının teknik yönüne baktığımızda başkent ekibi dün sergilediği futbolu diğer haftalarda da ortaya koysa asla bu durumlara düşmezdi.

Son dakika haberi: Spor yazarı Necmi Perekli Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Ama ne yazık ki son pişmanlık fayda etmiyor.
Bu işleri baştan sıkı tutmak gerekiyor.
O yüzden tekrarlıyorum; bu sezondan her takım ders çıkarmalı.

Son dakika haberi: Spor yazarı Necmi Perekli Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

'a gelince...
Bıçak sırtında olan karşısında şöyle veya böyle sezonu üç puanla bitirdi.
Bu maçı da alan Trabzonspor 12 karşılaşmalık yenilmeme serisi ile ligi tamamladı.

Son dakika haberi: Spor yazarı Necmi Perekli Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Artık bir an önce gelecek sezon için adımlar atılmalı ve eksikler hızlıca giderilmeli.
Bu konuda iş artık yönetime düşmektedir.

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