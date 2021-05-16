Son dakika haberi: Spor yazarı Necmi Perekli Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Beşiktaş, Galatasaray'ın önünde +1 gol arevajı ile şampiyonluğa ulaştı. Hayırlı olsun.

Tüm takımların bu kritik sonuçlardan sonra gelecek sezon adına ders çıkarması gerekir.

Trabzon-Gençlerbirliği maçının teknik yönüne baktığımızda başkent ekibi dün sergilediği futbolu diğer haftalarda da ortaya koysa asla bu durumlara düşmezdi.

Ama ne yazık ki son pişmanlık fayda etmiyor.

Bu işleri baştan sıkı tutmak gerekiyor.

O yüzden tekrarlıyorum; bu sezondan her takım ders çıkarmalı.