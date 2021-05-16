Seneye farklı olacak

Bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı, seneye çok daha iyi olacaklarını açıkladı. Başarılı hoca, "Bu maç oyunun içinde de erken kopabilirdi. Oyunda üstünlüğümüz vardı direkten dönen toplar vardı. Rakibi çok devreye sokmadık. Kazanarak kapatmak bu anlamda çok iyi. Önümüzdeki sene çok daha farklı olacak buna inanıyorum. Ruhuna, duygusuna, bütçesine uygun doğru kişilerin katılımlarıyla çok farklı bir sezon olacak. Bu sezonu tek kelimeyle yorucu olarak değerlendirebilirim. 24 saat sonra herkes önümüzdeki seneyi konuşacak. Spora güzel tarafından bakmamız lazım'' diye konuştu.