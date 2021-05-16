Haberler Trabzonspor Seneye farklı olacak

Seneye farklı olacak

Avcı: Ruhuna, duygusuna, bütçesine uygun doğru oyuncuların kadromuza katılımlarıyla önümüzdeki sezon çok farklı olacaktır.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Seneye farklı olacak

Bordo-mavililerin hocası , seneye çok daha iyi olacaklarını açıkladı. Başarılı hoca, "Bu maç oyunun içinde de erken kopabilirdi. Oyunda üstünlüğümüz vardı direkten dönen toplar vardı. Rakibi çok devreye sokmadık. Kazanarak kapatmak bu anlamda çok iyi. Önümüzdeki sene çok daha farklı olacak buna inanıyorum. Ruhuna, duygusuna, bütçesine uygun doğru kişilerin katılımlarıyla çok farklı bir sezon olacak. Bu sezonu tek kelimeyle yorucu olarak değerlendirebilirim. 24 saat sonra herkes önümüzdeki seneyi konuşacak. Spora güzel tarafından bakmamız lazım'' diye konuştu.

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