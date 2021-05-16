İmzaya geliyorlar

Başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonrası taraftarı coşturacak transfer haberleri verdi. İşte Ağaoğlu'nun müjdeleri:

Parma'nın Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Gervinho ile Roma'nın Brezilyalı sağ beki Bruno Peres kısmet olursa 8-10 gün içinde imza için Türkiye'ye gelecek. Şu an bu iki transfer bitmiş durumda.

Görüşmelerimizin devam ettiği 3 oyuncu daha var. Öyle tahmin ediyorum ki bir 10 gün içerisinde onları da netleştiririz. Haziran ayının ilk haftasında onlar da imza atmış olurlar.

Abdülkadir Ömür ile alakalı menajerler vasıtası ile yoklamalar var. Ama herhangi bir kulüpten resmi teklif gelmiş değil. İlerleyen süreç içerisinde göreceğiz ama şu an gidecek oyuncu gibi gözüken en yakın Uğurcan Çakır var.

Sörloth gelir mi; gelebilir de. Şöyle gelebilir; 33 gol 11 asist yapan oyuncuyu gönderdik Leipzig'e, 5 gol 2 asiste takıldı kaldı. 22 milyon euro da para verdiler. İyi para verdiler, böyle giderse Sörloth'un piyasa değerini düşürecekler. Göndersinler biz tekrar parlatalım.

Ekuban'a da İtalya'dan bir iki kulüpten transfer teklifi var. Değerlendireceğiz.

Cornelius'un maaşıyla ilgili sorun yok. Bonservisi ile ilgili var. Parma ve Atalanta devrede. Acele etmeyeceğiz.