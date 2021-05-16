Fırtına esti Gençlerbirliği düştü!

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun son maçında G.Birliği'ni 2-1 yenerek iyi bir kapanış yaptı. Başkent ekibi ise Denizli, BB Erzurum ve A.Gücü'nden sonra küme düşen 4. takım oldu. Ekuban ve Afobe'nin golleri ile galibiyete uzanan Karadeniz devi, sezonu 71 puanla tamamladı. 2020-21'in ilk maçında evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayan ve 3-1 kaybeden bordo-mavililer, dün kazanarak kapanışı iyi yapmayı başardı.

65 PUAN AVCI İLE

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesi ile şahlanan Fırtına, Alanyaspor karşısında 8 Mart'taki mağlubiyetin ardından 67 günlük sürede oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik alarak büyük bir başarıya imza attı. Ligin ilk 8. haftasında 6 puan toplayabilen Trabzonspor, başarılı hoca yönetiminde 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik aldı ve sadece 3 kez kaybetti. Attığı 40 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü.

BAKASETAS BİR İLKİ YAŞADI

Devre arasında Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas dün kariyerinde bir ilki yaşadı. Trabzonspor'a 6 gollük bir katkı sunan 27 yaşındaki 10 numara dün Ekuban ve Afobe'nin gol paslarını verdi. Yunan maestro böylece ilk kez bir Süper Lig maçında iki asist yapmış oldu.

SON KEZ OYNADI İDDİASI

Yurt dışına transferine kesin gözle bakılan Uğurcan Çakır'ın, G.Birliği maçında son kez formayı giydiği iddia edildi. Bu arada Socios.com üzerinden yapılan '2020-21 sezonunun oyuncusu kim' anketinde Uğurcan birinci oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, karşılaşma öncesi 25 yaşındaki eldivene plaket ve 250 adet $TRA Fan Token verdi.