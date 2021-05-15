Trabzonspor - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Trabzonspor ile Gençlerbilriği kozlarını paylaşacak.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

👉 TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Metehan, Arda, Polomat, Soner, Toure, Ayite, Rahmetullah, Sefa, Stancu.

📺 TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'dan itibaren beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanıyor.

👉 KAZANIRSA EVİNDE DAHA ÇOK PUAN TOPLAMIŞ OLACAK

Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde evinde daha çok puan toplamış olacak. Bordo-mavililer dış sahada bu sezon oynadığı 20 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 35 puan topladı. Bordo-mavililer iç sahada ise oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti ve 33 puan topladı. Karadeniz ekibi evinde oynayacağı son maçtan 3 puanla ayrılması halinde iç saha puanını 36'ya yükseltecek ve dış sahaya göre 1 puan önde olacak.

👉 LİG'DE 72. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ve Gençlerbirliği arasında bugüne kadar oynan 71 lig karşılaşmasının ise 40'ını bordo-mavili takım kazanırken, 12'sini ise Ankara temsilcisi kazandı. 19 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 135 gol atarken, kırmızı-siyahlı ekip ise 66 gol kaydetti.

👉 TRABZON'DAKİ KARŞILAŞMALAR

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi. Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, söz konusu dönemden sonra başkent temsilcisine evinde yenilmedi.

👉 İKİ TAKIM ARASINDA UNUTULMAYAN MAÇ

İki takım arasında 27 Mayıs 1973 tarihinde unutulmaz bir maç hikayesi yaşandı. TFF 2. Lig'de Kayserispor ile şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, evinde son haftadaki rakibi Gençlerbirliği karşısında alacağı 4-0'lık galibiyet 1. Lig'e taşıyacaktı. Ancak Ankara Temsilcisi'nin maça çıkmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu kırmızı-siyahlı takımı 3-0 hükmen mağlup saydı ve Orduspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor 1. Lig'e çıkan takım olmuştu.

Söz konusu dönemde 39 puanlı ve 16 gol averajı elde eden sarı-kırmızılı ekip bir üst Lig'e çıkarken bordo-mavili takım ise 39 puanla 15 averajda kalmasıyla birlikte 1 gol nedeniyle 1 yıl gecikmeyle TFF 1. Lig'e şimdiki adıyla Süper Lig'e çıkmıştı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 1-1 berabere kaldığı İttifak Holding Konyaspor maçının 11'ine göre zorunlu tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Serkan Asan'ın yokluğunda Yusuf Sarı'ya görev verdi.

Karadeniz ekibinde Serkan Asan'ın yanı sıra cezası süren Berat Özdemir ile sakatlıkları bulunan Flavio, Djaniny ve Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almadı.

TRONDSEN, SON MAÇTA KADRODA

Trabzonspor'un sezon başında Norveç'in Rosenborg takımından kadrosuna kattığı, hazırlık kampında çapraz bağı kopan oyuncusu Anders Trondsen, uzun süren iyileşme sürecinin ardından ilk kez kadroda yer aldı.

10 Eylül 2020 tarihinde sakatlanan Trondsen, yaklaşık 8 ay sonra 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı.

5 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Marlon, Baker, Kamil Ahmet Çörekçi ve yedek kulübesinde yer alan Hosseini ile Benik Afobe'nin sözleşmeleri sona erdi.

Marlon, Baker ve Afobe'nin kiralık sözleşmeleri bu maçla birlikte tamamlanırken, Hosseini ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin de sözleşme süreleri bitti.