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Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 42. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekinin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:26 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:53
Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 42. ve son haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor'un golleri 45. dakikada Ekuban ve 87. dakikada Afobe'den geldi.

Gençlerbirliği'nin tek sayısı ise 52. dakikada Ayite'den geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor ligi 71 puanla 4. sırada bitirdi.

Gençlerbirliği ise 38 puanla ligi 20. bitirdi ve . Lig'e düştü.

MAÇTAN NOTLAR:

'in 42. ve son haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 1-1 berabere kaldığı maçının 11'ine göre zorunlu tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör , Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören 'ın yokluğunda 'ya görev verdi.

Karadeniz ekibinde Serkan Asan'ın yanı sıra cezası süren ile sakatlıkları bulunan Flavio, Djaniny ve Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almadı.

TRONDSEN, SON MAÇTA KADRODA

Trabzonspor'un sezon başında Norveç'in Rosenborg takımından kadrosuna kattığı, hazırlık kampında çapraz bağı kopan oyuncusu Anders Trondsen, uzun süren iyileşme sürecinin ardından ilk kez kadroda yer aldı.

10 Eylül 2020 tarihinde sakatlanan Trondsen, yaklaşık 8 ay sonra 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı.

5 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan , Baker, ve yedek kulübesinde yer alan Hosseini ile Benik Afobe'nin sözleşmeleri sona erdi.

Marlon, Baker ve Afobe'nin kiralık sözleşmeleri bu maçla birlikte tamamlanırken, Hosseini ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin de sözleşme süreleri bitti.

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