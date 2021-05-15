Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek hamlesi! Yıldız oyuncu...

Süper Lig'i ilk 4 içerisinde bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Sağ bek için Roma'dan Bruno Peres ile ön protokol imzalayan Trabzonspor, sol bek arayışlarını da sürdürüyor. Geniş bir liste üzerinden çalışmaları yürüten bordo mavililere, menajerler tarafından da öneriler geliyor. Bu isimlerden biri; Bryan Idowu.

Günebakış'ın haberine göre; Bu sezon Rusya Ligi ekiplerinden Khimki'de forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 30 Haziran'da boşa çıkacak. Bonservis maliyeti bulunmayan milli futbolcu, çıktığı 27 lig maçında 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Lokomotiv Moskova'nın yeni kontrat teklif etmeye hazırlandığı Idowu, Trabzonspor'un da gündemine gelirken, oyuncunun durumu araştırılıyor.



BRYAN IDOWU KİMDİR?

Rusya'da St. Petersburg'da doğan 1.79 boyundaki sol bek Bryan Idowu, şu anda Rus kulübü Khimki'de sol bek olarak forma giyiyor. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Hazran 2021'de bitiyor.