Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek hamlesi! Yıldız oyuncu...

Son dakika transfer haberi: 'dan sol bek hamlesi! Yıldız oyuncu...

Son dakika transfer haberi: Spor Toto 'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sol bek arayışlarını sürdüren bordo mavililere Nijeryalı futbolcu  önerildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:52
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek hamlesi! Yıldız oyuncu...

'i ilk 4 içerisinde bitirmeyi garantileyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Sağ bek için Roma'dan ile ön protokol imzalayan Trabzonspor, sol bek arayışlarını da sürdürüyor. Geniş bir liste üzerinden çalışmaları yürüten bordo mavililere, menajerler tarafından da öneriler geliyor. Bu isimlerden biri; .

Günebakış'ın haberine göre; Bu sezon Ligi ekiplerinden 'de forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 30 Haziran'da boşa çıkacak. Bonservis maliyeti bulunmayan milli futbolcu, çıktığı 27 lig maçında 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. 'nın yeni kontrat teklif etmeye hazırlandığı Idowu, Trabzonspor'un da gündemine gelirken, oyuncunun durumu araştırılıyor.

BRYAN IDOWU KİMDİR?

Rusya'da St. Petersburg'da doğan 1.79 boyundaki sol bek Bryan Idowu, şu anda Rus kulübü Khimki'de sol bek olarak forma giyiyor. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Hazran 2021'de bitiyor.

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