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Son dakika transfer haberi: 'da Sörloth sesleri! Taraftarlar...

Son dakika transfer haberi: 'da Alexander Sörloth sesleri yükselmeye başladı... ile anlaşan ’ın yerine önümüzdeki sezon ’un hocası ’ı teknik direktörlüğe getireceğini açıklayan RB ’de, kadro planlaması henüz belli olmadı. 'nın eski yıldızı Sörloth’un takımdaki geleceği ise Marsch’ın raporuna göre netleşecek. Yıldız golcünün yeniden bordo mavili kulübe dönme ihtimali taraftarları heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:39
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Sörloth sesleri! Taraftarlar...

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıkıp 33 gol, 11 asistlik müthiş bir performans gösteren Sörloth'un geri dönme ihtimali bile Trabzonsporlu taraftarları çok heyecanlandırdı... Bordo-Mavili yönetim, 'de beklentileri karşılayamayan eski yıldızını önümüzdeki yıl kiralamak için nabız yoklamaya başlarken, Norveçli forvetin özellikle Instagram hesabına 'geri dön' mesajları bırakan Trabzonlu taraftarlar, Twitter'da da binlerce yorum yaptı.

JESSE MARSCH'A BAĞLI

ile anlaşan 'ın yerine önümüzdeki sezon 'un hocası 'ı teknik direktörlüğe getireceğini açıklayan 'de, kadro planlaması henüz belirsiz. Sörloth'un takımdaki geleceği de Marsch'ın raporuna göre netleşecek. Ancak basını haftalardır Sörloth'un gönderilecekler listesinde olduğunu yazıyor, Norveçli yıldızın da düzenli oynayabileceği yani birinci santrfor olacağı bir takıma gitmek istediğinin haberlerini yapıyor.

GÖRÜŞMELERİ SICAK TUTUYORLAR

Toplamda 22 milyon Euro'luk bonservis yatırımı ve 5 yıllık sözleşme ile Sörloth'u kadrosuna katan RB Leipzig'in, yeniden piyasasını yükseltmesi adına Sörloth'u başka bir kulübe kiralama ihtimali var. İşte da bu şansı kovalıyor. Sörloth ile gittiği günden beri iletişimi hiç koparmayan Bordo-Mavili yönetim, "Gel yine kral ol" mesajını yollarken, RB Leipzig'den de kiralama durumu olursa öncelik istenecek. Kısacası Trabzonspor cephesi, her ne kadar zor bir transfer olsa da görüşmeleri sıcak tutuyor.

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