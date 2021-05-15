Haberler Trabzonspor Nwakaeme geri döndü

geri döndü

14 maçlık gol suskunluğuna önceki hafta Antalya karşısında son veren 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, bugün de takımın en önemli kozlarından biri olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Nwakaeme geri döndü

İsrail'in takımından 2018-19 sezonu başında 1 milyon 100 bin euro'ya transfer edilen Nijeryalı oyuncu, 3 sezonda 108 resmi karşılaşmaya çıkıp, fileleri 32 kez havalandırdı. 29 da asist yaparak 'a önemli katkılar sağlayan 32 yaşındaki yıldız, ligdeki 14 haftalık suskunluğunu Antalya maçında bitirmiş, en Konya sınavında da iyi oynamıştı. Eski günlerinden kesitler sunan , ligde 2018-19 sezonunda 10, 2019-20'de 11, bu dönem ise 7 gol attı. Fırtına, tecrübeli sol kanadın fileleri sarstığı 6 maçta Fırtına, 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 15 puan topladı.

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