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Mutluluğumu tarif edemem

Milli takım aday kadrosuna davet edildiğini duyan Abdülkadir Ömür sevinçten adeta çılgına döndü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Mutluluğumu tarif edemem

Trabzonspor Abdülkadir Ömür, uzun süreli sakatlığın ardından son haftalarda forma şansı bulmaya başlamıştı. 'na yetişebilmek için ekstra çalışmalar yapan 21 yaşındaki sağ kanat, milli takımlar teknik direktörü 'in aday kadroyu açıkladığında ismini duyunca sevinçten adeta havalara uçtu. Yaşadığı mutluluğu çevresinde bulunanlarla paylaşan Ömür, "En büyük hayallerimden birisi de Avrupa Şampiyonası'nda milli takım formasını giymekti. Beni oraya davet eden hocama ve bana inanan herkese layık olmak için çok daha fazlasını yapmaya çalışacağım" diye konuştu.


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