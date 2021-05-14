Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Cornelius'a rest! İşte görüşme detayları

Parma'ya 28 yaşındaki forvet için taksitler halinde 4 milyon euro'luk teklif sunulmuştu. İtalyan ekibi bordo-mavililere cevap verdi ve rakamın biraz daha artırılmasını istedi.





Yönetim kurulu bu durumu kendi içerisinde değerlendirme kararı aldı. Ancak tek sorun bu değil. Tecrübeli futbolcunun menajeri de Karadeniz devinin kurmayları ile yaptığı görüşmede yüksek maaş talep etti.



