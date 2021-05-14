Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Cornelius'a rest! İşte görüşme detayları

Son dakika spor haberleri: 'dan Cornelius'a rest! İşte görüşme detayları

Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen girişimlerini devam ettirirken, yaklaşık bir aydır transferi için uğraş verilen için yapılan görüşmelerde hareketlilik yaşanıyor. Parma 4 milyon euro’luk teklifin biraz daha artırılmasını istedi. Trabzonspor yönetimi, fiyat yükseltmeyi talep eden Danimarkalı yıldızın menajerine rest çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Cornelius'a rest! İşte görüşme detayları

Parma'ya 28 yaşındaki forvet için taksitler halinde 4 milyon euro'luk teklif sunulmuştu. İtalyan ekibi bordo-mavililere cevap verdi ve rakamın biraz daha artırılmasını istedi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Cornelius'a rest! İşte görüşme detayları

Yönetim kurulu bu durumu kendi içerisinde değerlendirme kararı aldı. Ancak tek sorun bu değil. Tecrübeli futbolcunun menajeri de Karadeniz devinin kurmayları ile yaptığı görüşmede yüksek maaş talep etti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Cornelius'a rest! İşte görüşme detayları

FARKLI TALİPLERİ VAR
Yapılan ilk görüşmelerde 'un teklifine sıcak baktıklarını ileten 1.93 boyundaki santrfor ile menajeri daha sonra ve İtalya'dan farklı kulüpler devreye girince fiyat artırmaya çalıştı. Ancak bordo-mavili yönetim, Cornelius'un menajerine, "Üst limitimiz olan 1 milyon 500 bin euro'yu geçmeyeceğiz" yanıtını verdi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Cornelius'a rest! İşte görüşme detayları

Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hareketli bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Serie A'da küme düşen Parma, 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonundan kurtulmak için Trabzon'un teklifine sıcak bakıyor.

SON DAKİKA