Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Cornelius'a rest! İşte görüşme detayları

Parma'ya 28 yaşındaki forvet için taksitler halinde 4 milyon euro'luk teklif sunulmuştu. İtalyan ekibi bordo-mavililere cevap verdi ve rakamın biraz daha artırılmasını istedi.
Parma'ya 28 yaşındaki forvet için taksitler halinde 4 milyon euro'luk teklif sunulmuştu. İtalyan ekibi bordo-mavililere cevap verdi ve rakamın biraz daha artırılmasını istedi.
Yönetim kurulu bu durumu kendi içerisinde değerlendirme kararı aldı. Ancak tek sorun bu değil. Tecrübeli futbolcunun menajeri de Karadeniz devinin kurmayları ile yaptığı görüşmede yüksek maaş talep etti.
FARKLI TALİPLERİ VAR
Yapılan ilk görüşmelerde Trabzonspor'un teklifine sıcak baktıklarını ileten 1.93 boyundaki santrfor ile menajeri daha sonra Danimarka ve İtalya'dan farklı kulüpler devreye girince fiyat artırmaya çalıştı. Ancak bordo-mavili yönetim, Cornelius'un menajerine, "Üst limitimiz olan 1 milyon 500 bin euro'yu geçmeyeceğiz" yanıtını verdi.