Trabzonspor'da kadro bozulmayacak

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in son haftasında yarın oynayacakları Gençlerbirliği maçında as kadroyu sahaya sürecek. Hiçbir iddiası olmamasına rağmen geçen hafta Konyaspor sınavına da aslarla çıkan Avcı, Gençlerbirliği karşısında da sahaya üç puan için çıkacaklarını ve gereken tüm mücadeleyi vereceklerini söyledi.



SAKATLAR RİSKE EDİLMEYECEK

Konyaspor maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Djaniny ve Flavio'nun yarınki Gençlerbirliği sınavında da forma giymeleri beklenmiyor. Teknik direktör Avcı'nın iki oyuncuyu da riske etmeyeceği kaydedildi. Djaniny bu sezon 30 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, Flavio ise 31 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.