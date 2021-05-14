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'da kadro bozulmayacak

Teknik direktör , 'in son haftasında yarın oynayacakları maçında as kadroyu sahaya sürecek. Hiçbir iddiası olmamasına rağmen geçen hafta sınavına da aslarla çıkan Avcı, Gençlerbirliği karşısında da sahaya üç puan için çıkacaklarını ve gereken tüm mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'da kadro bozulmayacak

Teknik direktör , 'in son haftasında yarın oynayacakları maçında as kadroyu sahaya sürecek. Hiçbir iddiası olmamasına rağmen geçen hafta sınavına da aslarla çıkan Avcı, Gençlerbirliği karşısında da sahaya üç puan için çıkacaklarını ve gereken tüm mücadeleyi vereceklerini söyledi.

SAKATLAR RİSKE EDİLMEYECEK
Konyaspor maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen ve 'nun yarınki Gençlerbirliği sınavında da forma giymeleri beklenmiyor. Teknik direktör Avcı'nın iki oyuncuyu da riske etmeyeceği kaydedildi. Djaniny bu sezon 30 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, Flavio ise 31 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.

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