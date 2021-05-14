Trabzonspor'a gençlik aşısı! 2 isme resmi teklif

Fırtına'nın talip olduğu Barış Alper Yılmaz ve Emirhan Aydoğan için çok olumlu raporlar verildiği ortaya çıktı. Her iki isim için hem futbolcu izleme komitesi hem de teknik ekip olumlu rapor sundu. Keçiörengücü'nde bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için kulübünün 3 milyon euro gibi çok yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın da teklif yaptığı ortaya çıktı. Yönetim, her iki kanadın yanı sıra forvette de oynayabilen Barış için yeni bir resmi teklif sunacak. Bursaspor'daki performansı ile adından söz ettiren orta saha Emirhan Aydoğan için de "Rekabet getirir ve direkt katkı dahi sağlar" şeklinde rapor bulunduğu ve Bursa'daki kongre sürecinin sonuçlanmasının ardından teklif sunulacağı vurgulandı.



Barış Alper Yılmaz





Emirhan Aydoğan

