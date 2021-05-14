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'a gençlik aşısı! 2 isme resmi teklif

'un listesinde yer alan kanat ile orta saha ’a futbolcu izleme komitesi ve teknik ekipten tam not geldi. İki isim için teklif yapılacak. İki genç futbolcunun ve 'ın da gündeminde olduğu belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor'a gençlik aşısı! 2 isme resmi teklif

'nın talip olduğu ve için çok olumlu raporlar verildiği ortaya çıktı. Her iki isim için hem futbolcu izleme komitesi hem de teknik ekip olumlu rapor sundu. 'nde bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için kulübünün 3 milyon euro gibi çok yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ve ile 'ın da teklif yaptığı ortaya çıktı. Yönetim, her iki kanadın yanı sıra forvette de oynayabilen Barış için yeni bir resmi teklif sunacak. 'daki performansı ile adından söz ettiren orta saha Emirhan Aydoğan için de "Rekabet getirir ve direkt katkı dahi sağlar" şeklinde rapor bulunduğu ve 'daki kongre sürecinin sonuçlanmasının ardından teklif sunulacağı vurgulandı.

Barış Alper Yılmaz


Emirhan Aydoğan

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