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Son dakika spor haberi: ile masada! Lewis ...

Son dakika spor haberi... 'de son haftalara girilirken yeni sezon için çalışmalarını hızlandıran kulüplerden 'da Lewis 'ın geleceği belli oluyor... Bordo-mavililer, devi ile oyuncuyu tekrar kiralamak için masada. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 15:22
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Chelsea ile masada! Lewis Baker...

deplasmanında 'u öne geçiren golü atan Lewis ile ilgili olarak daha önce, "Takımda kalmasını istiyorum" açıklamasını yapan teknik direktör , orta saha için yapılan görüşmeleri de yakından takip ediyor.

Sabah'ın haberine göre; Son haftalarda takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Baker'ın da Avcı ile görüşerek, "Siz benimle devam etmek istiyorsanız ben de takımda kalmak isterim" dediği öğrenildi.

Yönetimin de ile 26 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kiralama için görüşmeler yaptığı ifade edildi.

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