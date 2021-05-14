Haberler Trabzonspor Ligin pırlantası Uğurcan Çakır!

Ligin pırlantası Uğurcan Çakır!

'un 1-1 kaldığı maçında rakibin kaleyi bulan 6 şutunda 5 kurtarış yapan Uğurcan Çakır istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Avrupa devlerinin de radarında olan 25 yaşındaki eldiven, 'de en az 10 maça çıkan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en iyi isim olarak öne çıkıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Ligin pırlantası Uğurcan Çakır!

Bordo-mavili yıldız, bu alanda yüzde 77'lik oranla zirvede yer almayı başardı. Uğurcan, en az 20 karşılaşmada forma giyen kaleciler arasında ise maç başına ortalama en az gol yiyen 3 kaleciden biri konumunda. 1.91 boyundaki oyuncu, 0.9'luk gol yeme ortalaması ise 'ın Uruguaylı yıldızı ve 'nin genç kalecisi ile zirveyi paylaşıyor. Uğurcan ayrıca, 'ın 20 yaşındaki kalecisi ile beraber 13 mücadelede kalesini gole kapattı ve bu alanda da ilk sırada yer aldı.


FORMAYI SON KEZ GİYEBİLİR
Uğurcan Çakır için sınavı veda maçı olabilir. Avrupa'dan birçok talibi olan 1.91 boyundaki eldiven için gelen teklifleri bordo-mavili yönetim değerlendirmeye almıştı. Geçen sezon ve 'i reddeden bordo-mavililer, yeni sezon öncesi , ve kulüplerinin kuşatmasında kaldı. Trabzon-spor yönetimi Uğurcan'ın satışından en az 20 milyon euro gelir bekliyor.

SON DAKİKA