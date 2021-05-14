Ligin pırlantası Uğurcan Çakır!

Bordo-mavili yıldız, bu alanda yüzde 77'lik oranla zirvede yer almayı başardı. Uğurcan, en az 20 karşılaşmada forma giyen kaleciler arasında ise maç başına ortalama en az gol yiyen 3 kaleciden biri konumunda. 1.91 boyundaki oyuncu, 0.9'luk gol yeme ortalaması ise Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Muslera ve Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır ile zirveyi paylaşıyor. Uğurcan ayrıca, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin ile beraber 13 mücadelede kalesini gole kapattı ve bu alanda da ilk sırada yer aldı.



FORMAYI SON KEZ GİYEBİLİR

Uğurcan Çakır için Gençlerbirliği sınavı veda maçı olabilir. Avrupa'dan birçok talibi olan 1.91 boyundaki eldiven için gelen teklifleri bordo-mavili yönetim değerlendirmeye almıştı. Geçen sezon Brighton ve Rennes'i reddeden bordo-mavililer, yeni sezon öncesi İnter, Liverpool ve Lille kulüplerinin kuşatmasında kaldı. Trabzon-spor yönetimi Uğurcan'ın satışından en az 20 milyon euro gelir bekliyor.