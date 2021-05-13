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'dan Gervinho'ya teklif!

Menajerler ile masaya oturdu ve beklentilerini sordu. Bordo mavililer, kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Gervinho’ya ‘bonservisini al gel’ dedi. Transfer yakın...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Gervinho'ya teklif!
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Yeni sezonun planlamasına erkenden başlayan ve şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan büyük oynuyor... 'nın yapacağı kanat transferinde listenin en üst sırasında Gervinho'nun adı yazıyor...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Gervinho'ya teklif!

Yıllarca Roma ve Arsenal gibi kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki Fildişili yıldız, her geçen gün bordo-mavili formaya bir adım daha yaklaşıyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Gervinho'ya teklif!

'dan bonservisini almaya hazırlanan Gervinho ile yapılan görüşmelerde ciddi mesafe kat edilirken, başarılı futbolcuya ve şehirle ilgili bilgileri ise tanıdık bir isim verdi: Zokora. üç sezon 'da oynayan Zokora, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Gervinho'ya Trabzonspor'u anlatırken, taraftarın futbola olan tutkusundan bahsetti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Gervinho'ya teklif!

NWAKAEME İLE AYNI TARİFE

Zokora'nın vatandaşına vermiş olduğu referanslar transfer sürecini hızlandırırken, yönetimi kısa zamanda ön anlaşma imzalamayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Gervinho'ya teklif!

İki yıllık kontrat teklifine sıcak bakan Gervinho'nun, Nwakaeme ile aynı ücreti (1.5 milyon euro) alması beklenirken; bu rakam aynı zamanda garanti maaş bakımından tavan ücret olarak kabul ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Gervinho'ya teklif!

Hücum hattının her iki kanadında görev yapan Gervinho, ileri uçta da ikinci forvet olarak oynayabiliyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 33 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol ve 1 asist üretti. 'dan beklentilerini öğrenen menajerler, Gervinho'ya 'Bonservisini al ve Trabzon seni bekliyor' dediler.

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