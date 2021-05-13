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Son dakika haberi: N’Koulou’da rakip

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , ile sözleşmesi bitecek Nicolas N'Koulou'yu kadrosuna katmak istiyor. İtalyan basınının iddiasına göre oyuncuyla da ilgileniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberi: N’Koulou’da rakip Milan

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , ile sözleşmesi bitecek Nicolas N'Koulou'yu kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan basınının iddiasına göre oyuncuyla da ilgileniyor. , Milan ile kontratının bitmesinin avantajıyla N'Koulou'yu kadrosuna eklemek istediğini yazdı. Oyuncuyla Trabzonspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilmekte. 2018'de 3.5 milyon euro karşılığında 'dan Torino'ya transfer olan 31 yaşındaki stoper, bu sezon takımıyla 18 maça çıkarken 1 de gol atmayı başardı.

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