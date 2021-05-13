Son dakika Trabzonspor haberi: N’Koulou’da rakip Milan

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Torino ile sözleşmesi bitecek Nicolas N'Koulou'yu kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan basınının iddiasına göre oyuncuyla Milan da ilgileniyor. Corriere dello Sport, Milan ile kontratının bitmesinin avantajıyla N'Koulou'yu kadrosuna eklemek istediğini yazdı. Oyuncuyla Trabzonspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilmekte. 2018'de 3.5 milyon euro karşılığında Lyon'dan Torino'ya transfer olan 31 yaşındaki stoper, bu sezon takımıyla 18 maça çıkarken 1 de gol atmayı başardı.