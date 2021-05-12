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Son dakika haberi: Fırtına'nın Cornelius teklifi belli oldu

Son dakika haberi: Bordo-mavili yönetim, ’ya 28 yaşındaki forvet için dört milyon euro’yu üç taksitle ödemeyi teklif etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına'nın Cornelius teklifi belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden , Cornelius için ile masaya oturdu. ekibine 28 yaşındaki forvet için dört milyon euro'yu üç taksitle ödemeyi öneren bordo-mavililer, gelecek cevabı beklemeye başladı.

Danimarkalı golcünün gelmeye sıcak baktığı biliniyor. Karadeniz devinin kurmaylarının 1.93 boyundaki santrforun yanı sıra içinde bir temasta bulunduğu ortaya çıktı. Menajerler, Parma'ya 33 yaşındaki sol kanat için beklentilerini sordu ve İtalyanların teklif beklediğini bordo-mavililere iletti. Yönetimin, kulübü ile bir senelik daha sözleşmesi bulunan için de Parma'ya bir teklif sunacağı dile getirildi.

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