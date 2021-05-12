Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Usta kalem Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Son dakika spor haberi: Usta kalem - maçını yorumladı!

Son dakika haberleri... 'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı 'la 1-1 berabere kaldı. Fotomaç Gazetesi yazarı , bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:23
Son dakika spor haberi: Usta kalem Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı!

NECMİ PEREKLİ - GENÇLER NEREDE?

oyunun büyük bir kısmında üstün oynamasına rağmen bir türlü beklediği galibiyet golüne ulaşamadı. Tabii ki 'un 75 dakika 10 kişi oynadığını da bir kenara yazmak gerekir. Bunu unutmadan yorum yapalım.

Son dakika spor haberi: Usta kalem Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Bence Serkan'ın bu müdahalesi bir savunma oyuncusunun bu pozisyonda yapacağı en son ve doğru harekettir. Bu pozisyonda gördüğü kırmızı kart konusunda Serkan'ı asla eleştirmemek gerekir. yukarıda belirttiğimiz gibi maçın genelinde üstün oynadı ama gol yollarındaki beceriksiz ve acemi tavırları ile 'a gol davetiyesi çıkarıp durdu.

Son dakika spor haberi: Usta kalem Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Nitekim rakibinin bu zaaflarını affetmeyen serbest vuruştan Baker'in usta vuruşu ile öne geçti. Her iki takımın da yerlerinin garanti olması maçın uzun müddet rölantide gitmesine sebep oldu. Ancak oyun tarzının hareketli ve temaşa zevkinin olması için mutlaka bir endişe taşınması gerekir.

Son dakika spor haberi: Usta kalem Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Bu maçta da böyle bir durum olmadığından sahadaki futbolcular ancak zaman zaman şahsi gayret ve turları ile oyuna bir gösteri katmaya çalıştılar. Sonuç itibarı ile de her iki takım hak ettikleri birer puanı paylaşarak doksan dakikayı tamamladılar.

Son dakika spor haberi: Usta kalem Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Benim burada takıldığım bir nokta var. 'un bu tabloda yerinin değişmesi mümkün olmayacağına göre teknik direktör Abdullah Avcı, saha kenarında ısıttığı gençlere neden şans vermedi? Yazık değil mi çocuklara.

Son dakika spor haberi: Usta kalem Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Bu maçı versen bile gençleri oynattığın için sana kim ne der? Bunlar bu pozisyonlarda şans bulmayacaklar da ne zaman oynayacaklar. Bence Abdullah Avcı fevkalade bencil davranmıştır. Gençlerin kazanılma laflarının rafta kaldığını görüyoruz.

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