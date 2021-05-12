Son dakika spor haberi: Usta kalem Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Bu maçta da böyle bir durum olmadığından sahadaki futbolcular ancak zaman zaman şahsi gayret ve turları ile oyuna bir gösteri katmaya çalıştılar. Sonuç itibarı ile de her iki takım hak ettikleri birer puanı paylaşarak doksan dakikayı tamamladılar.

Benim burada takıldığım bir nokta var. Trabzonspor'un bu tabloda yerinin değişmesi mümkün olmayacağına göre teknik direktör Abdullah Avcı, saha kenarında ısıttığı gençlere neden şans vermedi? Yazık değil mi çocuklara.