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Uğurcan’dan müthiş gol

Ligin ayağını en iyi kullanan kalecilerinden olan , Caleb Ekuban ile girdiği iddiayı kazandı. İdman sahasına girişte Uğurcan “Buradan minyatür kaleye gol atarım” dedi. Ekuban ise gülerek “İmkansız” yanıtın verdi. Uğurcan topa müthiş bir falso vererek ağlara yolladı, onu ilk kutlayan iddiayı kaybeden Ekuban oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 06:50
Uğurcan’dan müthiş gol
Ligin ayağını en iyi kullanan kalecilerinden olan , Caleb Ekuban ile girdiği iddiayı kazandı. İdman sahasına girişte Uğurcan "Buradan minyatür kaleye gol atarım" dedi. Ekuban ise gülerek "İmkansız" yanıtın verdi. Uğurcan topa müthiş bir falso vererek ağlara yolladı, onu ilk kutlayan iddiayı kaybeden Ekuban oldu.
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