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Son dakika haberleri | Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür 'e doğru!

'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Uzun süreli sakatlığının ardından son oynanan maçında takımının ikinci golünü kaydeden Ömür'e, talip oldu. ekibinin formasını giyen ve , eski takım arkadaşlarına referans oldu...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika TS haberleri | Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür Lille'e doğru!

'nde 'lı 'li 'yi geride bırakarak şampiyonluğa koşan 'in yeni hedefi Abdülkadir Ömür...

Daha önce 'da forma giyen ve 'yı transfer eden ayrıca ve 'yı da kadrosunda barındıran temsilcisi, Fırtına'nın genç yıldızını da istiyor. Öneriyi Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın yaptığı öğrenildi. İki ismin, Lille kulübünün idarecilerine Abdülkadir Ömür'ün yeteneklerini övdüğü ve 'Türk Messi' lakabıyla anıldığını belirttiler.

İki yıldız oyuncusunun önerisi üzerine Lille'in de Abdülkadir Ömür için nabız yokladığı öğrenildi. Sezon sonunda sürpriz bir teklif gelebilir.

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