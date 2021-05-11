Son dakika TS haberleri | Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür Lille'e doğru!

Fransa Ligi'nde Neymar'lı Mbappe'li PSG'yi geride bırakarak şampiyonluğa koşan Lille'in yeni hedefi Abdülkadir Ömür...

Daha önce Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'yı transfer eden ayrıca Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı da kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi, Fırtına'nın genç yıldızını da istiyor. Öneriyi Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın yaptığı öğrenildi. İki ismin, Lille kulübünün idarecilerine Abdülkadir Ömür'ün yeteneklerini övdüğü ve 'Türk Messi' lakabıyla anıldığını belirttiler.

İki yıldız oyuncusunun önerisi üzerine Lille'in de Abdülkadir Ömür için nabız yokladığı öğrenildi. Sezon sonunda sürpriz bir teklif gelebilir.