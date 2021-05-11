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Son dakika TS haberleri | Trabzonspor Konyaspor karşısında! İşte 'nın 11'i

Trabzonspor bugün deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Dış sahada 16 maçtır yenilmeyen Fırtına seriyi korumak istiyor. Teknik direktör , Konyaspor karşısında sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor Konyaspor karşısında! İşte Abdullah Avcı'nın 11'i

'de 4. basamağı garantileyen bordo-mavililer bugün deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz temsilcisinin ligde net bir hedefi kalmasa da son 2 maçta kapanışı iyi yapmak istiyor. Trabzonspor'un bu mücadeleyle ilgili en büyük motivasyonu dış sahada kaybetmeme serisi. ve öğrencileri dış sahada 16 maçtır yenilmiyor. Usta çalıştırıcı ligdeki son deplasmanları olan Konyaspor mücadelesinde de öncelikle 3 puanı ardından kaybetmemeyi hedefliyor. Böylece dış sahada sadece yenilgisiyle sezonu kapatacaklar. Prestij karşılaşmasında Abdullah Avcı öğrencilerinden bordo-mavili formaya yakışır bir mücadele istedi.

5 İSİM YOK

Karadeniz ekibinde 5 eksik var. , Djaniny Semedo ve sakat. Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. 'in de kırmızı kart cezası sürüyor.

MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR: SEHIC, SKUBIC, , ABDULKERİM, GUILHERME, JEVTOVIC, DIOMANDE, RAHMANOVIC, SHENGELIA, SEKIDIKA, CIKALLESHI.

TRABZONSPOR: UĞURCAN, , EDGAR, HÜSEYİN, FARUK, BAKER, BAKASETAS, A.ÖMÜR, YUNUS MALLI, NWAKAEME, EKUBAN.

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