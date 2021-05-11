Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i belli oldu!

'in 41. haftasında Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Zorlu mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i ise belli oldu. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 16:02 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 16:10
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i belli oldu!

'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

KONYASPOR: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, , Hadziahmetovic, Rahmanovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi.

TRABZONSPOR: , Serkan, Ie, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, , , Abdülkadir Ömür, , Ekuban.

Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesinde 5 eksik var. , Djaniny Semedo ve sakat. Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. , kırmızı kart cezası sebebiyle sahada yer alamayacak.

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