Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

KONYASPOR: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban.

Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesinde 5 eksik var. Vitor Hugo, Djaniny Semedo ve Flavio sakat. Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. Berat Özdemir, kırmızı kart cezası sebebiyle sahada yer alamayacak.