Djaniny ve Flavio kapattı

Trabzonspor’da kulüp doktoru Hakan Çelik, Djaniny Semedo ve Flavio’nun kalan 2 maçta forma giyemeyeceğini açıkladı. Çelik “Djaniny’nin MR’ında sol kaşığında kas içi kanama tespit edildi. Flavio’nun da sol kaşığında ve dizinde ağrıları bulunduğu kaydedildi.
Trabzonspor'da kulüp doktoru Hakan Çelik, Djaniny Semedo ve Flavio'nun kalan 2 maçta forma giyemeyeceğini açıkladı. Çelik "Djaniny'nin MR'ında sol kaşığında kas içi kanama tespit edildi. Flavio'nun da sol kaşığında ve dizinde ağrıları bulunduğu kaydedildi.