Haberler Trabzonspor Djaniny ve Flavio kapattı

Djaniny ve kapattı

’da kulüp doktoru , ve ’nun kalan 2 maçta forma giyemeyeceğini açıkladı. Çelik “Djaniny’nin MR’ında sol kaşığında kas içi kanama tespit edildi. Flavio’nun da sol kaşığında ve dizinde ağrıları bulunduğu kaydedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 06:50
Djaniny ve Flavio kapattı
'da kulüp doktoru , ve 'nun kalan 2 maçta forma giyemeyeceğini açıkladı. Çelik "Djaniny'nin MR'ında sol kaşığında kas içi kanama tespit edildi. Flavio'nun da sol kaşığında ve dizinde ağrıları bulunduğu kaydedildi.
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