Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı telefonda görüştü! Trabzonspor'a dev golcü

Bordo-mavililer, Alexander Sörloth sonrası yatırımı Benik Afobe'ye yapmıştı. Ancak Afobe beklentilerin yanına bile yaklaşamazken Djaniny Semedo-Ekuban ikilisi hücumu taşımaya çalıştı.
Bordo-mavililer, Alexander Sörloth sonrası yatırımı Benik Afobe'ye yapmıştı. Ancak Afobe beklentilerin yanına bile yaklaşamazken Djaniny Semedo-Ekuban ikilisi hücumu taşımaya çalıştı.
Nwakaeme de zaman zaman parlayarak onlara yardımcı oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu sezon forvet konusunda hata yapmak istemiyor.
Nokta atışı yapmak isteyen deneyimli hocanın istediği isim Andreas Cornelius. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de 28 yaşındaki futbolcu gündeme gelmiş ancak hiçbir zaman Trabzonspor'a bu kadar yakın olmamıştı.