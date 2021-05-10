Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı telefonda görüştü! Trabzonspor'a dev golcü

Son dakika transfer haberleri: telefonda görüştü! 'a dev golcü

Santrfor mevkisi için bir süredir operasyonu sürdüren aradığı golcüyü 'da buldu. Hücum bölgesine nokta atışı bir takviye yapmak için kolları sıvayan bordo-mavililer yıldız ismin transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Fırtına'nın transfer sürecinde başrolü oynayan teknik direktör , 'da forma giyen Danimarkalı futbolcuyla telefonda görüştü. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı telefonda görüştü! Trabzonspor'a dev golcü

Bordo-mavililer, Alexander Sörloth sonrası yatırımı Benik Afobe'ye yapmıştı. Ancak Afobe beklentilerin yanına bile yaklaşamazken Djaniny Semedo-Ekuban ikilisi hücumu taşımaya çalıştı.

Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı telefonda görüştü! Trabzonspor'a dev golcü

Nwakaeme de zaman zaman parlayarak onlara yardımcı oldu. Teknik direktör , bu sezon forvet konusunda hata yapmak istemiyor.

Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı telefonda görüştü! Trabzonspor'a dev golcü

Nokta atışı yapmak isteyen deneyimli hocanın istediği isim Andreas Cornelius. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de 28 yaşındaki futbolcu gündeme gelmiş ancak hiçbir zaman 'a bu kadar yakın olmamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı telefonda görüştü! Trabzonspor'a dev golcü

İTALYANLAR İKNA EDİLDİ
Karadeniz temsilcisi, Andreas Cornelius transferinde önemli mesafe kat ederken işin en zorlu kısmı olan Parma'yı büyük oranda ikna etti. Parma, Cornelius'u Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı telefonda görüştü! Trabzonspor'a dev golcü

Küme düşen Parma, Danimarkalı oyuncunun bonservisini alacak ardından da 'a satışını yapacak. Bordo-mavililer, 1.93 boyundaki süper yıldız için Parma'ya hem bonservis ödeyecek hem de bir sonraki satışından pay ayıracak. Parma'nın Trabzonspor'dan gelen bu teklife sıcak yaklaştığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı telefonda görüştü! Trabzonspor'a dev golcü

AVCI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
'un transfer süreçlerinde önemli rol oynuyor. Deneyimli çalıştırıcı kadroya katılmak istenen oyuncularla bire bir görüşmeler yapıyor.

Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı telefonda görüştü! Trabzonspor'a dev golcü

Daha önce Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas'ta olduğu gibi Andreas Cornelius'a da Avcı'dan bir telefon gitti. Usta hoca, Cornelius'a gelecek sezon planlarını anlattı. Kulübün projelerinden ve hedeflerinden bahsetti. Tecrübeli oyuncu düşünmek için süre istedi ancak teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı telefonda görüştü! Trabzonspor'a dev golcü

28 yaşındaki Andreas Cornelius kariyeri boyunca 304 maça çıkarken 84 gol atıp, 30 da isast yaparak toplamda 114 gole direkt etki etmiş oldu.

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