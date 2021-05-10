Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı telefonda görüştü! Trabzonspor'a dev golcü

İTALYANLAR İKNA EDİLDİ Karadeniz temsilcisi, Andreas Cornelius transferinde önemli mesafe kat ederken işin en zorlu kısmı olan Parma'yı büyük oranda ikna etti. Parma, Cornelius'u Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Küme düşen Parma, Danimarkalı oyuncunun bonservisini alacak ardından da Trabzonspor'a satışını yapacak. Bordo-mavililer, 1.93 boyundaki süper yıldız için Parma'ya hem bonservis ödeyecek hem de bir sonraki satışından pay ayıracak. Parma'nın Trabzonspor'dan gelen bu teklife sıcak yaklaştığı kaydedildi.



