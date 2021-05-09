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Erken davranıyoruz

Avcı: Şampiyonluğa oynarken kalitenin artmasını bekliyorum. Bu yıl transferde erken davranıyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Erken davranıyoruz

Bordo -mavililerin teknik direktörü , maç sonrası transfer açıklaması yaptı. Başarılı hoca, "Nasıl oyuncu profilleri olmasını iyi biliyorum. Bu sene erken davranıyoruz transferde. Ekonomik şartlar ve tercihler var. İyi gidiyor. Ligin fotoğrafını iyi biliyorum. Futbolcu tercihlerini ve şampiyonluğa oynarken kalitenin artmasını bekliyorum. 'a en iyisini yapmak için çalışıyoruz" dedi. Avcı, maç ile ilgili de şunları söyledi: Trabzon her zaman kazanmak ister, sahaya onun için çıkar. 'Değişik formasyonda oynuyor' demiştim rakibimiz. Sezonun ilk yarısının en iyi oyunlarından biriydi. Oyuncuların ciddiyeti son derece memnun etti. Ömür'e de sevindim."

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