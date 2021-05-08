Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 4'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Ufuk, Nuri, Amilton, Fredy, Ali, Podolski.

DOĞUKAN SİNİK GERİ DÖNÜYOR

Zorlu karşılaşmada sakatlıkları bulunan Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Drole forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Doğukan Sinik'in takımdaki yerini alması bekleniyor. Kırmızı-beyazlılar kalan iki maçından en iyi sonuçları alarak ligi tamamlamayı planlıyor.

Öte yandan iki takım bundan önce 69 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 40 yenilgi aldı. Süper Lig'deki 49 maçta ise Antalyaspor, 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.

Ligin ilk yarısındaki Antalya'daki karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.