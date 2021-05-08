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- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 40. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Abdullah Avcı yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, Doğukan Sinik'in sakatlanmasıyla düşüşe geçen Antalyaspor'u yenmek ve ligi en iyi konumda tamamlamak istiyor. Acil puana ihtiyaç duyan ekipler arasında yer alan Antalyaspor'da da hedef mutlak galibiyet. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:04 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:04
Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 4'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: , , , , Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Ufuk, Nuri, Amilton, Fredy, Ali, Podolski.

DOĞUKAN SİNİK GERİ DÖNÜYOR

Zorlu karşılaşmada sakatlıkları bulunan , Serdar Gürler ve Drole forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Doğukan Sinik'in takımdaki yerini alması bekleniyor. Kırmızı-beyazlılar kalan iki maçından en iyi sonuçları alarak ligi tamamlamayı planlıyor.
Öte yandan iki takım bundan önce 69 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 40 yenilgi aldı. Süper Lig'deki 49 maçta ise Antalyaspor, 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.
Ligin ilk yarısındaki Antalya'daki karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

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