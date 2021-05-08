Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor Antalyaspor maçında muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 40. haftasında bugün sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, galip gelerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor. En son ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz devi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti, 13 puanı hanesine yazdırdı; rakiplerine boyun eğmedi. Trabzonspor ayrıca 25 Ekim 2020'de İstanbul'da Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduktan sonra deplasmanda hiç kaybetmedi.



TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan Serkan Hüseyin Hosseini Marlon Flavio Baker Ekuban Bakasetas Nwakaeme Djaniny



ANTALYASPOR: Boffin Bünyamin Veysel Naldo Kudryashov Ufuk Nuri Amilton Fredy Ali Podolski



TRABZON 29-8 ÖNDE

Bordo-mavililer ile Fraport TAV Antalyaspor, bugün ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Fırtına bu periyotta 90 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.



2 DEFA YENİLDİ

Karadeniz devi, Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 52 gol atarken, 20 gol yedi. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



SAVUNMA DEĞİŞİYOR

Antalyaspor maçı öncesi stoperler Edgar Ie ve Hugo'nun sakatlığının devam etmesi teknik direktör Abdullah Avcı'yı zorluyor. Hafif tempolu antrenmanlara başlayan iki futbolcunun da forma giyme ihtimalleri çok düşük. Avcı'nın savunmanın göbeğinde Hosseini ve Hüseyin'i görevlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.



SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Karadeniz devi, ligde son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Bu periyotta 7 puan toplayıp, 8 puan kaybeden Fırtına, 64 puanla 4. sırada yer alarak daha üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi. Trabzonspor 5 maçta ise rakip filelere 5 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.



FLAVIO-BAKER OYNAYACAK

Fırtına'nın orta sahadaki önemli isimlerinden Berat Özdemir kart cezalısı, Abdulkadir Parmak ise kadro dışı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor maçında orta alanda Flavio- Baker ikilisini görevlendirecek. Avcı'nın daha önce farklı mevkilerde joker olarak oynattığı Flavio, böylelikle gerçek bölgesine geçmiş olacak.



BİTİGEN YÖNETECEK

Süper Lig'in 40. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Bugün 20.30'da oynanacak Trabzonspor- Antalyaspor maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Fırtına, Bitigen ile bugüne kadar çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmedi.