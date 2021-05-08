Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor Antalyaspor maçında muhtemel 11'ler

Son dakika spor haberleri: İşte maçında muhtemel 11'ler

’de 4. sırada yer alan , ’u mağlup ederek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor. Geçen haftayı ‘bay’ geçen bordo-mavililerin tek hedefi üç puan. Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. İki teknik adam da müsabaka öncesi sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçında muhtemel 11'ler

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor Antalyaspor maçında muhtemel 11'ler

, 'in 40. haftasında bugün sahasında Fraport TAV ile karşılaşacak. Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, galip gelerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor. En son ligin 29. haftasında sahasında 'a 3-1 mağlup olan Karadeniz devi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti, 13 puanı hanesine yazdırdı; rakiplerine boyun eğmedi. Trabzonspor ayrıca 25 Ekim 2020'de İstanbul'da 'ye 3-1 mağlup olduktan sonra deplasmanda hiç kaybetmedi.

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Hosseini Ekuban Bakasetas Nwakaeme Djaniny

ANTALYASPOR:

TRABZON 29-8 ÖNDE
Bordo-mavililer ile Fraport TAV Antalyaspor, bugün ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Fırtına bu periyotta 90 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.


2 DEFA YENİLDİ
Karadeniz devi, Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 52 gol atarken, 20 gol yedi. Ligin ilk yarısında iki takım arasında 'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

SAVUNMA DEĞİŞİYOR
Antalyaspor maçı öncesi stoperler ve 'nun sakatlığının devam etmesi teknik direktör 'yı zorluyor. Hafif tempolu antrenmanlara başlayan iki futbolcunun da forma giyme ihtimalleri çok düşük. Avcı'nın savunmanın göbeğinde Hosseini ve Hüseyin'i görevlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.


SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET
Karadeniz devi, ligde son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Bu periyotta 7 puan toplayıp, 8 puan kaybeden Fırtına, 64 puanla 4. sırada yer alarak daha üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi. Trabzonspor 5 maçta ise rakip filelere 5 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

FLAVIO-BAKER OYNAYACAK
Fırtına'nın orta sahadaki önemli isimlerinden Berat Özdemir kart cezalısı, Abdulkadir Parmak ise kadro dışı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor maçında orta alanda Flavio- Baker ikilisini görevlendirecek. Avcı'nın daha önce farklı mevkilerde joker olarak oynattığı Flavio, böylelikle gerçek bölgesine geçmiş olacak.

BİTİGEN YÖNETECEK
Süper Lig'in 40. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Bugün 20.30'da oynanacak Trabzonspor- Antalyaspor maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Fırtına, Bitigen ile bugüne kadar çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmedi.

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