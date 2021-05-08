Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'den transfer atağı! Neil Taylor...

Süper Lig'de son haftalara girilirken, kulüpler transfer çalışmalarına da hız verdi. Ligde son şampiyonluk kupasını kaldıran Medipol Başakşehir, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre, turuncu lacivertliler İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen defans oyuncusu Neil Taylor ile ilgileniyor. Başakşehir'in sezon sonu takımıyla kontratı sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla Mayıs ayının sonunda sözleşme teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Haberde ayrıca, bir başka Süper Lig ekibi Trabzonspor'un da futbolcuyla ilgilendiği vurgulandı. Tecrübeli futbolcu, Suudi Arabitan ve Katar ekiplerinin de listesinde bulunuyor.