Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'den transfer atağı! Neil Taylor...

Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! ve 'den transfer atağı! ...

Son dakika spor haberi... 'de bitime az bir süre kala kulüpler transferde vitesi yükseltmiş durumda... Yurt dışından bir çok oyuncunun ismi de Süper Lig için anılırken, İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:53
Son dakika spor haberi: İngilizler duyurdu! Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'den transfer atağı! Neil Taylor...

'de son haftalara girilirken, kulüpler transfer çalışmalarına da hız verdi. Ligde son şampiyonluk kupasını kaldıran , önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından 'ta yer alan habere göre, turuncu lacivertliler ekibi 'da forma giyen defans oyuncusu ile ilgileniyor. 'in sezon sonu takımıyla kontratı sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla Mayıs ayının sonunda sözleşme teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Haberde ayrıca, bir başka Süper Lig ekibi 'un da futbolcuyla ilgilendiği vurgulandı. Tecrübeli futbolcu, ve ekiplerinin de listesinde bulunuyor.

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