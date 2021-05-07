Trabzonspor'Uun konuğu Antalyaspor!

Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor.

En son ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Trabzonspor'da kart cezalısı Berat Özdemir ile sakatlığı bulunan Vitor Hugo, takımda yer alamayacak.

50. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 90 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 52 gol atarken, 20 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

