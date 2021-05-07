Haberler Trabzonspor Trabzonspor'Uun konuğu Antalyaspor!

'Uun konuğu !

, 'in 40. haftasında sahasında Fraport TAV ile karşılaşacak. 'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 11:48
Trabzonspor'Uun konuğu Antalyaspor!

Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor.

En son ligin 29. haftasında sahasında 'a 3-1 mağlup olan ekibi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

'da kart cezalısı ile sakatlığı bulunan , takımda yer alamayacak.

50. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Trabzonspor ile Fraport TAV , 'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 90 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 52 gol atarken, 20 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında 'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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