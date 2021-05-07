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Son dakika haberleri: 'ın yerine ! bizzat görüşecek

'da 'ın satılması halinde 1.96 boyundaki kaleci için hemen harekete geçilecek. , ekibi ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan eski talebesi ile bizzat görüşecek. 'de mutsuz olan ve sözleşmesi 2023 yılında sona erecek 32 yaşındaki file bekçisinin de 'a gelmeye sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberleri: Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok! Abdullah Avcı bizzat görüşecek

Gelecek sezon güçlü bir takımın temelini atmak için kolları sıvayan yönetimi transferde yaş tahtaya basmamak için ince eleyip sık dokuyor.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok! Abdullah Avcı bizzat görüşecek

Özellikle bu sezon hem kulüp bazında hem de milli takımda ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözdesi haline gelen 'ın ayrılık ihtimalini düşünen yönetim, B planını belirledi.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok! Abdullah Avcı bizzat görüşecek

Özellikle İtalya'nın dev kulübü İnter, milli file bekçisiyle yakından ilgilenirken; Liverpool da harekete geçme kararı aldı. Geçen sezondan bu yana Uğurcan'ın maçlarını takip eden İngiliz ekibi, 'a teklif yapacak. Yönetim, Uğurcan'dan 20-25 milyon euro gelir bekliyor.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok! Abdullah Avcı bizzat görüşecek

TRABZON'A SICAK BAKIYOR
Uğurcan Çakır'ın satılması halinde bordo-mavililer kaleye takviye yapacak. Yerli bir file bekçisini renklerine bağlamayı hedefleyen 'da, teknik direktör 'nın 1 numaralı hedefi . 'den eski öğrencisini kadroda düşünen Avcı, Uğurcan'ın transferi durumunda görüşmeleri bizzat yürütecek.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok! Abdullah Avcı bizzat görüşecek

Mert'in yanı sıra Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar ve Göztepe'den İrfan Can Eğribayat da listede. Ancak Avcı, tecrübesi nedeniyle 'a daha sıcak bakıyor.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok! Abdullah Avcı bizzat görüşecek

'de mutsuz olan ve sözleşmesi 2023 yılında sona erecek 32 yaşında ve 1.96 boyundaki file bekçisinin de 'a gelmeye sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok! Abdullah Avcı bizzat görüşecek

ERCE VE ARDA KORKMUYOR
Uğurcan Çakır'ın ayrılması halinde yerine 'in deneyimli kalecisi 'un transfer edileceği ciddi ciddi konuşuluyor. Teknik direktör 'nın eski öğrencisini hem takımda ağabeylik yapması hem de rekabeti artırması için transfer etmeyi düşündüğü belirtilirken, diğer kaleciler Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un bu durumu dert etmediği öğrenildi. Hatta Erce ve Arda'nın Mert Günok'un transferine çok olumlu yaklaşarak, 'Rekabet başarıyı getirir' dedikleri kaydedildi.

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