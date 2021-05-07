Son dakika Trabzonspor haberleri: Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok! Abdullah Avcı bizzat görüşecek

ERCE VE ARDA KORKMUYOR

Uğurcan Çakır'ın ayrılması halinde yerine Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok'un transfer edileceği ciddi ciddi konuşuluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski öğrencisini hem takımda ağabeylik yapması hem de rekabeti artırması için transfer etmeyi düşündüğü belirtilirken, diğer kaleciler Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un bu durumu dert etmediği öğrenildi. Hatta Erce ve Arda'nın Mert Günok'un transferine çok olumlu yaklaşarak, 'Rekabet başarıyı getirir' dedikleri kaydedildi.