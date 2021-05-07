Son dakika Trabzonspor haberleri: Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok! Abdullah Avcı bizzat görüşecek

Gelecek sezon güçlü bir takımın temelini atmak için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi transferde yaş tahtaya basmamak için ince eleyip sık dokuyor.
Gelecek sezon güçlü bir takımın temelini atmak için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi transferde yaş tahtaya basmamak için ince eleyip sık dokuyor.
Özellikle bu sezon hem kulüp bazında hem de milli takımda ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözdesi haline gelen Uğurcan Çakır'ın ayrılık ihtimalini düşünen yönetim, B planını belirledi.
Özellikle İtalya'nın dev kulübü İnter, milli file bekçisiyle yakından ilgilenirken; Liverpool da harekete geçme kararı aldı. Geçen sezondan bu yana Uğurcan'ın maçlarını takip eden İngiliz ekibi, Trabzonspor'a teklif yapacak. Yönetim, Uğurcan'dan 20-25 milyon euro gelir bekliyor.