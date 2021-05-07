Ahmet Dede'den Uğurcan Çakır'a transfer önerisi! "25'i almadan sonra..."

AHMET DEDE, "25'İ ALMADAN BİR YERE GİTME"

Uğurcan bana söz verdiyse gelir. Birde nasıl gelsin haftada 3 maç oynanıyor. Seni herhalde her yerden istiyorlar. 25'i almadıktan sonra bir yere gitme. Bana kalırsa bir yıl daha kalsan daha iyi olur. Trabzonspor daha çok para kazanır. Hem sen hem kulüp kazanır. "diyerek Uğurcan Çakır'a tavsiye de bulundu.