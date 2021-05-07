Haberler Trabzonspor Ahmet Dede'den Uğurcan Çakır'a transfer önerisi! "25'i almadan sonra..."

'den 'a transfer önerisi! "25'i almadan sonra..."

'un başarılı kalecisi , 83 yaşındaki 'lu 'ye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Ahmet Dede yaptığı açıklamada, " bana söz verdiyse gelir. Birde nasıl gelsin haftada 3 maç oynanıyor. Seni herhalde her yerden istiyorlar" ifadelerini kullandı. Ayrıca başarılı kaleciye transfer önerisinde de bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 15:52
Ahmet Dede'den Uğurcan Çakır'a transfer önerisi! "25'i almadan sonra..."

'un milli kalecisi , 83 yaşındaki 'lu 'ye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.A Milli Takımın başarılı eldiveni ve Trabzonspor'un takım kaptanı Çakır, Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde yaşayan Ahmet Kırcı (83), Ahmet Dede'yi ziyaret ederek formasını hediye etti.

Ahmet Dede'den Uğurcan Çakır'a transfer önerisi! "25'i almadan sonra..."

RAMAZAN PİDESİ GETİRDİ

takım kaptanı , 'yi ziyaret giderken yolda bir fırına uğrayarak ramazan pidesi aldı. Fırın çalışanları milli kaleci 'den para almazken Çakır ise ' böyle tanınıyorsan para almıyorlar "ifadelerini kullanarak çalışanlara teşekkür etti.

Ahmet Dede'den Uğurcan Çakır'a transfer önerisi! "25'i almadan sonra..."

AHMET DEDE, "25'İ ALMADAN BİR YERE GİTME"

bana söz verdiyse gelir. Birde nasıl gelsin haftada 3 maç oynanıyor. Seni herhalde her yerden istiyorlar. 25'i almadıktan sonra bir yere gitme. Bana kalırsa bir yıl daha kalsan daha iyi olur. daha çok para kazanır. Hem sen hem kulüp kazanır. "diyerek 'a tavsiye de bulundu.

Ahmet Dede'den Uğurcan Çakır'a transfer önerisi! "25'i almadan sonra..."

'nin sözleri üzerine ise Çakır, "Biz her zaman kulübün yanındayız" yanıtını veren , yanında getirdiği formasını Ahmet Dede'ye hediye etti.

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