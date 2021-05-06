Trabzon’un yeri zirvedir

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Zorluoğlu, "Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Siz ve ekibiniz geldikten sonra fark oluşturdunuz. Tabii Trabzon şehri şampiyonluk dışında hiçbir sıralamayı başarı saymaz. Dolayısıyla inşallah Trabzonspor'un tekrar zirvede olduğu sezonları yaşamak istiyoruz" diye konuştu.



Teknik direktör Abdullah Avcı gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Altyapıya yatırım yapmanın önemine işaret eden Avcı, "Genel görüş olarak, 'Futbolcular altyapıdan çıksın' diyoruz ama aslında bunun karşılığı altyapıya yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de şu an bu yatırımla ilgili uğraş veriyoruz" ifadesini kullandı.



Başkan Zorluoğlu, ziyaretin anısına Avcı'ya Sürmene bıçağı ve tespih, Avcı da Zorluoğlu'na imzalı Trabzonspor forması hediye etti.