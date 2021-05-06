Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Sörloth hamlesi! Geri mi dönüyor?

Trabzonspor'da geçen sezon gol kralı olan forvet oyuncusu Alexander Sörloth bordo mavili takıma geri dönüyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan 20 milyon euro'ya Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'u yeni gelen teknik direktör takımda düşünmüyor.

Bordo mavili yöneticiler bu karar doğrultusunda hemen atağa kalkarak eski oyuncusunu tekrar takıma kazandırmak istiyor. Bordo mavililer Sörloth'un yüksek maliyeti nedeniyle takıma kiralama doğrultusunda transfer etmek istiyor. Bordo mavili yöneticiler Abdullah Avcı'nın da onayını almasının hemen ardından Almanya'ya transfer giderek transferi bitirmek istiyor.