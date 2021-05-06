Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Sörloth hamlesi! Geri mi dönüyor?

Son dakika transfer haberi: 'dan Sörloth hamlesi! Geri mi dönüyor?

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğun uzağında kalan Trabzonspor'da gelecek sezon için kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililer sezon başında ekiplerinden 'e giden Alexander Sörloth'u tekrar kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 15:31 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 15:34
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Sörloth hamlesi! Geri mi dönüyor?

'da geçen sezon gol kralı olan forvet oyuncusu Alexander Sörloth bordo mavili takıma geri dönüyor.

'nin haberine göre; geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan 20 milyon euro'ya 'nın ekiplerinden 'e transfer olan Alexander Sörloth'u yeni gelen teknik direktör takımda düşünmüyor.

Bordo mavili yöneticiler bu karar doğrultusunda hemen atağa kalkarak eski oyuncusunu tekrar takıma kazandırmak istiyor. Bordo mavililer Sörloth'un yüksek maliyeti nedeniyle takıma kiralama doğrultusunda transfer etmek istiyor. Bordo mavili yöneticiler 'nın da onayını almasının hemen ardından Almanya'ya transfer giderek transferi bitirmek istiyor.

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